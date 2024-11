Sussidio annuale di 350 euro per i pensionati fragili

Il Friuli-Venezia Giulia introduce un nuovo sussidio economico annuale di 350 euro rivolto ai titolari di pensioni minime, sociali o di invalidità, con l’obiettivo di aiutare le famiglie più vulnerabili.

Un aiuto concreto per i pensionati

Il sussidio regionale, destinato a chi percepisce una pensione Inps inferiore o pari al trattamento minimo, rappresenta una misura di redistribuzione della ricchezza. I beneficiari sono coloro che possiedono un’attestazione Isee pari o inferiore a 15.000 euro e risiedono in Friuli-Venezia Giulia.

Dettagli della misura

Secondo l’assessore Alessia Rosolen, il contributo è pensato per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie più fragili. La misura è finanziata con 15 milioni di euro per un triennio, ed è prevista la possibilità di ampliarne la portata in futuro. “Questa iniziativa non solo tutela i più deboli, ma consolida l’attenzione della Regione verso le esigenze della popolazione fragile”, ha dichiarato Rosolen.

Requisiti per accedere al sussidio

Per ottenere il contributo di 350 euro, è necessario:

Residenza in Friuli-Venezia Giulia; Essere titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia, superstiti, assegni sociali o pensioni di inabilità erogate dall’Inps; Disporre di un’attestazione Isee valida con valore pari o inferiore a 15.000 euro.

L’Inps individua automaticamente i beneficiari in base ai requisiti e trasferisce i fondi direttamente agli aventi diritto.

Erogazione e tempistiche

Il contributo annuale sarà corrisposto in un’unica soluzione, esente da imposte, solitamente nel mese di giugno. Tuttavia, per il 2024, i requisiti dovranno essere soddisfatti alla data di entrata in vigore del regolamento, con tempistiche di pagamento ancora in fase di definizione. La platea stimata è di 12.571 beneficiari.

Un impegno verso il futuro

L’obiettivo della Regione è rendere questa misura strutturale, ampliandola ad altre categorie previdenziali oltre all’Inps. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di politiche mirate a sostenere le famiglie e a contrastare le difficoltà economiche della popolazione.

