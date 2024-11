Udine sempre più verde: 360 alberi piantati in un anno

Udine sta vivendo una vera e propria rivoluzione verde. Con un programma di piantumazioni che coinvolge diverse aree verdi della città, l’amministrazione comunale mira ad aumentare la quantità di verde pubblico e a migliorare la qualità dell’ambiente urbano. L’assessore al Verde pubblico, Ivano Marchiol, ha recentemente condiviso i risultati dei lavori effettuati nell’ultimo anno attraverso un post su Facebook, fornendo aggiornamenti sulle aree in cui sono stati piantati oltre 360 nuovi alberi.

360 alberi in un anno, ma non basta

Il programma di piantumazioni, iniziato un anno fa, ha visto il coinvolgimento di ben 47 aree verdi situate in diversi quartieri di Udine. Oltre 360 alberi sono stati piantati fino ad ora, ma 34 di questi verranno sostituiti poiché non hanno attecchito. “A breve, ne piantiamo altri 800, e nei prossimi anni continueremo a piantare nuovi alberi per rendere la città ancora più verde”, ha dichiarato Marchiol, dando un chiaro segno dell’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità dell’ambiente urbano e combattere il cambiamento climatico.

I nuovi alberi nelle diverse aree di Udine

L’assessore Marchiol ha anche mostrato alcune delle aree in cui sono stati effettuati i lavori di piantumazione, dando il via a un processo di riqualificazione delle aree verdi della città. Ecco alcune delle piantumazioni più significative.

Via Afro Basaldella

Nella zona di via Afro Basaldella, sono stati piantati 11 nuovi alberi. Tra questi, spiccano 4 frassini della varietà Raywood, conosciuti per le loro foglie rosse autunnali, e 3 clerodendri trichotomum, con fiori bianchi e bacche rosse, che arricchiranno l’area con un’esplosione di colori e profumi.

Via Lemene

In via Lemene, sono stati piantati 20 nuovi alberi, tra cui 6 clerodendri trichotomum, 4 gelsi bianchi senza frutti e 3 ginkgo biloba, una specie famosa per la sua resistenza e il suo valore ornamentale. Questa zona si arricchisce quindi di nuove varietà che contribuiranno a migliorare la biodiversità urbana.

Via Moravia

Un’altra area importante è quella di via Moravia, dove sono stati piantati 16 nuovi alberi. Tra questi, figurano 6 alberi dei rosari (melia azedarach), 2 roverelle e 2 peri da fiore Calleryana Chanticleer, piante che oltre a abbellire la città, aiuteranno anche a purificare l’aria, migliorando la qualità della vita per i cittadini.

Altre aree della città

Oltre a queste, sono previsti nuovi alberi anche in altre aree, come via Mantova, dove sono stati piantati 16 alberi tra cui 8 frassini Raywood, e in via Lupieri, con 8 nuovi alberi di varie specie, tra cui frassini Raywood, gelsi da carta e alberi pagoda, tutti caratterizzati da una forte valenza estetica e funzionale.

Un futuro sempre più verde per Udine

L’amministrazione comunale non si ferma qui: l’impegno per aumentare il verde pubblico proseguirà anche nei prossimi anni, con la piantumazione di nuovi alberi in tutta la città. L’obiettivo è non solo abbellire i quartieri ma anche migliorare l’ambiente urbano, creando spazi verdi che siano al contempo luogo di socializzazione, rifugio per la fauna e un’importante risorsa per la qualità dell’aria. Con un investimento costante, Udine si prepara a diventare una città sempre più verde, un esempio virtuoso di sostenibilità e attenzione all’ambiente.

