H4 slovena chiusa per 18 mesi, previsti disagi per la viabilità del FVG

La chiusura della superstrada H4 in Slovenia, annunciata per l’inizio di dicembre, avrà ripercussioni significative sulla viabilità e il sistema autostradale del Friuli-Venezia Giulia. L’interruzione, causata da lavori di manutenzione, interessa una delle principali arterie per il traffico dei mezzi pesanti tra Italia e Slovenia.

L’interruzione della H4 e i suoi effetti sul traffico regionale

La superstrada H4 collega la A1 slovena al valico di Gorizia, fungendo da corridoio cruciale per il transito delle merci. La chiusura comporterà la deviazione del traffico pesante verso Fernetti, un passaggio già noto per le sue criticità logistiche. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha espresso preoccupazione per le ripercussioni negative sull’intero sistema infrastrutturale del Friuli-Venezia Giulia.

Secondo Amirante, il provvedimento non solo aumenterà il traffico su alcune tratte, ma avrà anche un impatto sul commercio e sulla gestione della logistica regionale, essendo il Friuli-Venezia Giulia un nodo fondamentale per il trasporto internazionale.

Durata prevista e le sfide logistiche

Il cantiere avrà una durata stimata di 18 mesi, protraendosi fino alla fine del 2026. Amirante ha sottolineato come la Regione non sia stata coinvolta nelle fasi decisionali preliminari, venendo a conoscenza della chiusura solo a fine ottobre, in seguito a riunioni tecniche tenutesi in Slovenia. Questo ritardo decisionale ha posto il Friuli-Venezia Giulia in una posizione complessa per la gestione delle conseguenze.

Richiesta di un tavolo permanente

Per affrontare questa emergenza, la Regione ha chiesto alla prefettura di Trieste un incontro urgente e la costituzione di un tavolo permanente. L’obiettivo è coordinare al meglio gli interventi necessari per ridurre l’impatto negativo del provvedimento e garantire una gestione ottimale del traffico su scala regionale.

Amirante ha ribadito l’importanza di una collaborazione transfrontaliera più efficace, per prevenire disagi futuri e salvaguardare il ruolo strategico del Friuli-Venezia Giulia nel panorama dei trasporti europei.

La chiusura della superstrada H4 rappresenta una sfida importante per il Friuli-Venezia Giulia, ma attraverso una gestione coordinata e la costituzione di un tavolo permanente, la Regione punta a mitigare gli effetti di questo provvedimento. La cooperazione tra Italia e Slovenia sarà fondamentale per affrontare la situazione con successo.

