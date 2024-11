Oggi, 21 novembre 2024, debutta nelle sale italiane il nuovo film di Gabriele Salvatores, “Napoli-New York”. La pellicola, girata in parte a Trieste, è una delle opere più attese dell’anno, e celebra il legame tra la città e il grande cinema. La Friuli-Venezia Giulia Film Commission ha dato un contributo significativo alla realizzazione del film, confermando il ruolo della regione come set privilegiato per il cinema italiano e internazionale.

Un viaggio epico con un cast stellare

Tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli, il film racconta il viaggio transatlantico di Carmine e Celestina, due bambini in fuga dalla povertà dell’immediato dopoguerra. Interpretati dai giovani talenti Dea Lanzaro e Antonio Guerra, i protagonisti affrontano avventure e ostacoli, guidati dal personaggio di Pierfrancesco Favino, che veste i panni del commissario di bordo. Anna Ammirati, presente all’anteprima di Milano, ha descritto il film come un’opera che “ha l’odore dei biscotti appena sfornati”.

Location triestine trasformate in New York

Le riprese hanno visto Trieste trasformarsi in New York, grazie a un sapiente uso degli effetti speciali. Luoghi iconici come il Palazzo Carciotti, il Porto Vecchio e la Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo sono diventati scenari del viaggio. La produzione ha coinvolto oltre 60 tecnici e maestranze locali, contribuendo con un impatto economico di oltre 1,9 milioni di euro.

Tour con il regista in Friuli-Venezia Giulia

Dopo l’anteprima di successo a Milano, Gabriele Salvatores porterà il film in tour, facendo tappa a Udine sabato 30 novembre e a Trieste domenica 1° dicembre, per incontrare il pubblico e parlare di questa straordinaria produzione. Sarà un’occasione unica per scoprire i retroscena del film direttamente dal regista premio Oscar.

Cinema, speranza e futuro

“Napoli-New York” non è solo un film sul viaggio fisico, ma un’esplorazione della speranza e della ricerca di un futuro migliore, temi universali che risuonano ancora oggi. La pellicola, diretta con la maestria che contraddistingue Salvatores, rappresenta un omaggio alla capacità del cinema di raccontare storie che toccano il cuore.

Non perdete l’opportunità di immergervi in questa straordinaria avventura! Per il trailer ufficiale 👉 https://bit.ly/trailerNapoliNewYork