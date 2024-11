Martedì 26 novembre alle 17.30, la Ludoteca Comunale di Udine sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: la presentazione di “Friko Bestiale”, il nuovo gioco da tavolo che celebra la ricca cultura del Friuli-Venezia Giulia con un tocco di ironia. Ideato da Diego Manna e illustrato da Erika Ronchin, il gioco promette di coinvolgere i partecipanti in un’affascinante competizione tra i vari popoli della regione. Triestini, friulani, carnici, bisiachi, isontini e naoniani sono i protagonisti di questo entusiasmante scontro, che avrà luogo nella storica Ludoteca di Udine, in via del Sale 21. L’ingresso è gratuito, e l’occasione rappresenta una chiara proposta di svago e cultura allo stesso tempo.

“Friko Bestiale”: un viaggio nel cuore del FVG

Il gioco si distingue per il suo approccio originale, che permette ai partecipanti di scegliere tra sei popolazioni tipiche del Friuli-Venezia Giulia: Triestini, Bisiachi, Isontini, Furlans, Cjargnei e Naoniani. Ogni gruppo si batte per difendere l’onore della propria terra in cinque scenari legati ai luoghi più iconici della regione. Si parte con la battaglia del Golfo di Trieste e si prosegue nelle splendide terre del Collio, nella Pianura Friulana, nei Magredi e infine sulle maestose Alpi.

Le carte, elemento centrale del gioco, rappresentano tradizioni e simboli della cultura friulana: dalla Bora alle Osmize, dai Krampus alla Putiza, dalle Patate in Tecia al Frico. Ogni mossa non è solo una strategia per vincere la battaglia, ma anche un’opportunità per riscoprire riti e costumi che definiscono l’identità regionale. I giocatori dovranno confrontarsi in un mix di tradizioni gastronomiche e animali simbolici, tra cui l’aquila friulana, il cinghiale bisiacho, e il gabbiano triestino.

Un gioco Eco-Friendly che rispettano l’ambiente

“Friko Bestiale” non è solo un modo per divertirsi, ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità. Il gioco è completamente eco-friendly, realizzato senza plastica e con materiali certificati FSC. Le carte sono fatte in cartone riciclabile, e l’involucro è biodegradabile. Anche gli inchiostri usati sono a base vegetale, contribuendo così alla protezione dell’ambiente. Una scelta consapevole che si aggiunge al valore ludico e educativo del gioco.

Un tributo alla diversità del FVG

A dieci anni di distanza dal successo del primo “Frico”, Manna e Ronchin tornano con una versione ampliata che include anche le province di Gorizia e Pordenone, che nella prima edizione erano assenti. Un passo importante per rendere il gioco ancora più rappresentativo delle diverse anime della regione. La formula è stata semplificata, rendendo il gioco adatto anche a chi non ha esperienza con i giochi da tavolo. Ogni partita dura circa 30 minuti, un tempo perfetto per sessioni rapide ma coinvolgenti.

I personaggi e le carte

Uno degli aspetti più interessanti di “Friko Bestiale” è l’introduzione di carte speciali che rendono ogni partita unica. Gli effetti delle carte sono legati agli animali simbolo di ogni popolazione, come il gabbiano per i Triestini o l’orso per i Carnici. Ogni popolazione ha un potere speciale che può alterare le sorti della battaglia. I Furlans, ad esempio, possono ottenere carte extra grazie al loro grido di battaglia “A vore!”, mentre i Triestini possono bloccare le azioni avversarie con “No ga scopo”. E quando entra in gioco il gabbiano triestino, la partita si fa ancora più interessante!

Un evento da non perdere

L’appuntamento con la presentazione di Friko Bestiale è una straordinaria opportunità per chi vuole scoprire o riscoprire le tradizioni friulane, attraverso un gioco che unisce storia, cultura e divertimento. Non mancate a questa occasione unica di immergervi nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, in un’atmosfera di sana competizione e risate. La Ludoteca di Udine sarà il punto di incontro per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza che unisce il passato e il presente della nostra terra

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook