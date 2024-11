Le spiagge del FVG protagoniste nel nuovo videoclip “Montecristo” di Jovanotti

Il Friuli-Venezia Giulia torna protagonista grazie alla musica di Jovanotti, che ha scelto il suggestivo Lido di Staranzano come location per il videoclip del suo nuovo brano, Montecristo. Un’occasione che il governatore Massimiliano Fedriga ha definito “un’importante opportunità di valorizzazione per il territorio”.

La scelta di una location speciale

La scelta del Lido di Staranzano non è casuale: le sue spiagge e il contesto naturale hanno offerto uno scenario ideale per il ritorno artistico di Jovanotti. L’artista, che non è nuovo al Friuli-Venezia Giulia, aveva già scritto una pagina significativa della sua carriera con la prima data del celebre Jova Beach Party, ospitata a Lignano Sabbiadoro.

Secondo il governatore Fedriga, “gli scenari del Friuli-Venezia Giulia sono stati perfetti per gli obiettivi artistici di Jovanotti e del suo team. Questa collaborazione si inserisce perfettamente nelle nostre strategie di promozione del territorio, abbinando i grandi interpreti della musica italiana alle eccellenze della regione”.

Una strategia vincente per la promozione del territorio

La candidatura della regione per ospitare la produzione del videoclip è stata frutto di una precisa strategia di marketing territoriale. “Non appena siamo venuti a conoscenza dell’intenzione di Jovanotti, abbiamo proposto il Friuli-Venezia Giulia come location ideale”, ha spiegato Fedriga.

Questa iniziativa rappresenta una doppia vittoria: da un lato, il videoclip di un artista iconico come Jovanotti accende i riflettori sulle bellezze naturali del territorio; dall’altro, rafforza l’immagine della regione come punto di riferimento per eventi culturali e artistici di alto livello.

Il Friuli-Venezia Giulia, una regione che ispira

Il coinvolgimento di Jovanotti nella regione non è solo un evento isolato, ma parte di una relazione consolidata. Da sempre, il Friuli-Venezia Giulia si propone come palcoscenico di eventi che coniugano arte, natura e innovazione. La presenza di un artista di fama internazionale come Jovanotti non fa che confermare la capacità della regione di attrarre progetti culturali di ampio respiro.

