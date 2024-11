300 motivi per vivere il natale a Pordenone: scopri il programma

Il Natale 2024 a Pordenone prenderà il via venerdì 29 novembre con un’inaugurazione all’insegna della tradizione e della spiritualità. Alle ore 17:00, nella Chiesa del Cristo, si terrà una messa inaugurale che segnerà simbolicamente l’inizio del ricco programma di eventi. Subito dopo, occhi puntati su piazza XX Settembre, dove si accenderà il grande albero di Natale, accompagnato dall’apertura delle attrazioni principali: le casette del mercatino e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarranno al centro della scena per tutto il periodo natalizio.

“Luci che sorprendono”: l’effetto scenografico delle luminarie

Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di puntare anche sull’impatto visivo, con un’installazione luminosa intitolata “Luci che sorprendono”, pensata per creare un’atmosfera unica lungo le vie del centro storico. Le luminarie, disegnate per valorizzare la bellezza architettonica della città, rappresentano uno degli elementi chiave per attrarre visitatori da tutto il Friuli-Venezia Giulia e non solo.

Piazza della Motta diventa un villaggio fiabesco

Dal 6 all’8 dicembre, piazza della Motta si trasformerà in un “villaggio fiabesco”, uno spazio pensato soprattutto per i più piccoli, con attività ludiche, spettacoli e ambientazioni magiche. Questo progetto nasce per ampliare l’offerta rivolta alle famiglie e segnare un punto di svolta rispetto al 2023, quando le polemiche sul tema Harry Potter avevano costretto a una revisione in corsa dell’allestimento. Quest’anno, l’obiettivo è mettere al centro la fantasia e il divertimento, garantendo un’esperienza unica per tutti.

300 appuntamenti per un Natale da record

Un cartellone straordinario con 300 eventi in programma accompagnerà il periodo natalizio a Pordenone. Tra mostre, concerti, spettacoli teatrali e attività all’aperto, ce n’è per tutti i gusti. “La sfida di quest’anno – sottolinea il vicesindaco reggente Alberto Parigi – sarà crescere ancora rispetto al successo del 2023, che ha visto 226 mila presenze in città. Vogliamo fare di Pordenone una meta sempre più attrattiva, capace di sostenere il commercio e valorizzare il tessuto culturale e artistico”.

Ritrovarsi e fare comunità: un Natale per tutti

Uno degli obiettivi dichiarati dall’amministrazione comunale è quello di risvegliare il senso di comunità, offrendo occasioni per stare insieme e condividere momenti di gioia. Gli eventi sono stati pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. “Il Natale è l’occasione per riscoprire il piacere di stare assieme – conclude Parigi – e quest’anno vogliamo che Pordenone sia il cuore pulsante della festa per tutta la regione”

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook