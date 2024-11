Viaggiare sostenibile a Trieste: FlixBus e Hotello uniscono le forze

Un nuovo accordo tra FlixBus e Hotello, l’ostello situato a Trieste, punta a incentivare un turismo più responsabile e sostenibile. Grazie a questa collaborazione, chi sceglie di arrivare nella città giuliana con un viaggio in autobus FlixBus, invece di un volo, potrà beneficiare di sconti fino al 20% sul pernottamento presso Hotello. Un’iniziativa che promuove non solo un turismo ecologico, ma anche la scoperta di Trieste in modo autentico e meno stressante, lontano dalle folle della stagione estiva.

Un viaggio sostenibile: FlixBus come alternativa all’aereo

La partnership tra FlixBus e Europe’s Famous Hostels si inserisce nell’ambito di un’iniziativa europea che promuove il turismo responsabile. L’idea alla base di questa collaborazione è semplice: incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi, come gli autobus, che hanno un impatto ambientale minore rispetto agli aerei. In effetti, FlixBus emette solo 27,8 g di CO2 per passeggero al chilometro, ben otto volte meno rispetto ai 238 g di CO2 emessi da un volo sulla stessa tratta.

Trieste è facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti diretti di FlixBus che partono da circa 50 città italiane ed estere. I viaggiatori che scelgono l’autobus come mezzo di trasporto possono beneficiare di una serie di vantaggi, tra cui uno sconto sul soggiorno presso Hotello, a pochi passi dall’autostazione di Piazza della Libertà. Per ottenere lo sconto, è necessario prenotare il soggiorno attraverso il portale famoushostels.com, e inserire i dettagli del viaggio sulla piattaforma Eco-Wanderer, che consente di confrontare le emissioni dei diversi mezzi di trasporto.

Trieste fuori stagione

La bassa stagione rappresenta un’opportunità unica per scoprire Trieste sotto una luce più autentica. Viaggiare in autunno o inverno permette di esplorare la città senza l’affollamento tipico dei mesi estivi, permettendo ai turisti di immergersi nella vita quotidiana del luogo. Trieste, con le sue architetture mitteleuropee, i caffè storici di Piazza Unità d’Italia e le tradizioni artistiche che animano i teatri locali, offre esperienze uniche in un’atmosfera più intima e raccolta.

Inoltre, il turismo in bassa stagione non solo arricchisce l’esperienza del viaggiatore, ma porta anche benefici alla comunità locale, stimolando l’economia e supportando le piccole imprese che, altrimenti, potrebbero soffrire nei mesi più tranquilli. Questo approccio favorisce anche una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, riducendo la pressione su destinazioni popolari durante i periodi di alta stagione.

Il valore della sostenibilità per il turismo locale

L’iniziativa FlixBus-Hotello è anche un’importante occasione per sensibilizzare i turisti sull’importanza di scegliere soluzioni di viaggio sostenibili. L’uso del trasporto collettivo, come FlixBus, può ridurre significativamente l’impronta di carbonio complessiva del viaggio, contribuendo così alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle risorse naturali.

L’impegno di FlixBus non si ferma a Trieste: l’azienda promuove infatti la sostenibilità attraverso una vasta rete di collegamenti in aree rurali e scarsamente turistiche, che consente anche alle piccole comunità di beneficiare dei flussi turistici. Quasi il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti, un chiaro esempio di come l’azienda stia contribuendo a favorire un turismo più distribuito e meno impattante.

La collaborazione FlixBus – Europe’s Famous Hostels

Questa collaborazione con Europe’s Famous Hostels si inserisce in una visione più ampia che mira a promuovere un tipo di turismo che sia al tempo stesso più consapevole e più rispettoso delle comunità locali. Europe’s Famous Hostels non solo promuove strutture di qualità, ma organizza anche attività locali come tour a piedi e escursioni, per favorire un contatto diretto con la cultura e le tradizioni locali. Il progetto si propone di valorizzare la città di Trieste e di altre destinazioni in Europa, offrendo ai turisti un’opportunità di viaggio più autentica e meno impattante.

