Friuli-Venezia Giulia protagonista a Tokyo: nuove opportunità con il Giappone

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara ad accogliere a gennaio una delegazione di imprese giapponesi interessate a partnership logistiche e a sfruttare la posizione strategica della regione come porta d’accesso all’Europa centrale e balcanica. L’annuncio è stato dato dal governatore Massimiliano Fedriga, a seguito dell’incontro con Susumu Kataoka, presidente di Jetro, l’organizzazione per il commercio estero giapponese.

Jetro, agenzia fondata nel 1958, supporta l’internazionalizzazione delle PMI e conta una vasta rete globale. “Quella con Jetro rappresenta un dialogo di grande valore – ha dichiarato Fedriga – specie in vista dell’Expo di Osaka 2025, per lavorare a progetti condivisi tra istituzioni e operatori economici”.

Un’agenda ricca di incontri a Tokyo

La missione giapponese ha incluso anche una riunione all’Ambasciata d’Italia con la partecipazione di enti di rilievo come Banca d’Italia, Ice, il sistema delle Camere di commercio e l’Enit. Il focus? Le opportunità del mercato nipponico per il Friuli-Venezia Giulia. “È stato un momento estremamente utile per ragionare sulle prospettive di sviluppo in quest’area”, ha spiegato Fedriga.

A chiudere gli incontri, un ricevimento ufficiale presso la residenza dell’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti. Tra i momenti clou, la presentazione delle opportunità di investimento in regione e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche friulane, che hanno conquistato i presenti.

Innovazione e logistica: asset per il futuro

Il rafforzamento delle relazioni con il Giappone, già consolidato con accordi precedenti nel turismo e nel settore portuale, ora punta a nuove forme di dialogo su logistica e innovazione. “La nostra strategica collocazione geografica – ha sottolineato Fedriga – ci invita ad aprirci sempre più verso Paesi democratici amici come il Giappone”.

Shibuya: una vetrina mondiale per il Friuli-Venezia Giulia

Dopo il successo ottenuto a Times Square, il Friuli-Venezia Giulia si proietta nuovamente sulla scena internazionale con una campagna promozionale nel cuore di Tokyo. Per due settimane, un maxischermo nel celebre quartiere di Shibuya, attraversato da quasi 2,5 milioni di persone al giorno, trasmetterà spot da 15 secondi ogni ora dedicati alla regione.

L’assessore alle Attività produttive e al turismo, Sergio Emidio Bini, ha definito questa iniziativa “un’operazione vincente e dal forte effetto moltiplicatore, realizzata in collaborazione con PromoTurismoFVG”.

Friuli-Venezia Giulia: un ponte tra Europa e Asia

Le azioni intraprese a Tokyo rappresentano un importante passo verso l’internazionalizzazione del Friuli-Venezia Giulia, che si conferma un territorio strategico e attrattivo per gli investimenti. Con iniziative mirate, come l’esposizione a Shibuya e il dialogo con Jetro, la regione dimostra di saper valorizzare la propria identità e le proprie risorse, aprendosi a nuove opportunità economiche e culturali.

