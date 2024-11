Nessun aumento della tassa di soggiorno in FVG: l’assessore Bini chiarisce

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, rassicura turisti e operatori: la Regione non ha deliberato aumenti, recependo semplicemente le disposizioni nazionali.

Chiarimenti sulla tassa di soggiorno

L’assessore regionale Sergio Emidio Bini è intervenuto per fare chiarezza su alcune notizie apparse recentemente sulla stampa locale, che avrebbero potuto creare confusione tra turisti e operatori del settore ricettivo. “Non è stato approvato alcun aumento della tassa di soggiorno in Friuli-Venezia Giulia – ha spiegato – ma soltanto l’adeguamento del tetto massimo, previsto dalla normativa nazionale, a 5 euro”.

Decisioni affidate ai Comuni

Bini ha precisato che la decisione di alzare o meno la tassa sarà di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali. “Non abbiamo sollecitato alcun incremento – ha sottolineato – ma ci siamo limitati ad aggiornare la normativa regionale in base alle disposizioni nazionali. I turisti e gli operatori del settore possono stare tranquilli, non ci saranno cambiamenti imminenti”.

Verso una nuova legge sul Turismo e Commercio

Nel 2025, la Regione intende rivedere l’intera normativa sulla tassa di soggiorno attraverso la nuova legge sul Turismo e Commercio, che sarà elaborata con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e in sinergia con l’assessorato alle Autonomie locali. “Il confronto con gli operatori sarà centrale – ha dichiarato Bini – per garantire soluzioni condivise e mirate alla crescita del settore”.

Collaborazione e dialogo

Bini ha ribadito l’importanza di evitare polemiche e interpretazioni fuorvianti, promuovendo invece una collaborazione costruttiva per lo sviluppo del turismo in Friuli-Venezia Giulia. “Il dialogo con le parti interessate è sempre aperto, come dimostrato dall’approvazione condivisa del primo disegno di legge regionale sulla nautica”.

