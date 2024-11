Un milione di euro per nuove videocamere a Trieste e Muggia

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi oggi in prefettura a Trieste, ha dato il via libera all’installazione di 27 nuove videocamere di sorveglianza. Questo intervento sarà possibile grazie ai fondi del pacchetto sicurezza della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha stanziato un totale di 4 milioni di euro per le ex province. Di questi, 800 mila euro sono destinati a Trieste e 200 mila euro a Muggia. Gli altri comuni dell’ex provincia di Trieste non hanno avanzato richieste per accedere ai fondi disponibili, concentrando quindi le risorse sui due principali centri.

Dove saranno installate le nuove videocamere?

A Trieste, le videocamere saranno posizionate in alcune aree periferiche, rafforzando così la sicurezza in zone ritenute più critiche. A Muggia, invece, i dispositivi verranno collocati nel centro storico, nelle immediate vicinanze e in corrispondenza di alcuni valichi di frontiera. “L’obiettivo è implementare una condizione già adeguata ed efficace”, ha sottolineato il prefetto Pietro Signoriello. Oltre alla semplice installazione di nuove telecamere, i fondi serviranno a migliorare la comunicazione tra le sale operative delle diverse forze dell’ordine, creando un sistema integrato più efficiente.

Un progetto condiviso tra istituzioni e forze dell’ordine

All’incontro, presieduto dal prefetto Pietro Signoriello, hanno partecipato i sindaci di Trieste e Muggia, Roberto Dipiazza e Paolo Polidori, l’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, oltre ai comandanti della polizia locale, Walter Milocchi e Roberto Dellosto. Signoriello ha ricordato come il tema della videosorveglianza fosse già stato affrontato dal comitato nei mesi scorsi attraverso uno studio mirato: “Partendo dai sistemi già esistenti, si è ragionato su come migliorare la capacità di osservazione a fini preventivi e di contrasto”.

Un milione di euro per rafforzare la sicurezza

Il milione di euro assegnato a Trieste e Muggia rappresenta solo una parte del pacchetto sicurezza regionale, che punta a garantire una maggiore tranquillità per cittadini e turisti. La somma verrà utilizzata non solo per installare nuove videocamere, ma anche per ottimizzare i sistemi esistenti e integrare le tecnologie tra le diverse forze dell’ordine, rendendo le operazioni più rapide e coordinate.

Sicurezza e prevenzione: un passo avanti per Trieste e Muggia

Questo intervento, che sarà realizzato nel corso del 2025, segna un passo importante verso una maggiore sicurezza urbana. La videosorveglianza si conferma un elemento strategico per prevenire e contrastare situazioni di pericolo, specialmente in aree sensibili come i valichi di frontiera e le zone periferiche. “Il rafforzamento delle videocamere è un tassello fondamentale per garantire ordine pubblico e sicurezza”, ha concluso Signoriello, ribadendo la centralità della collaborazione tra Regione, Prefettura e forze dell’ordine. Con l’installazione di queste nuove telecamere, Trieste e Muggia si preparano a diventare città ancora più sicure e all’avanguardia nel controllo del territorio.

