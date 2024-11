Trieste si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più celebri e amati al mondo: dal 13 giugno al 13 luglio 2025, il Cirque du Soleil porterà al Teatro Rossetti la magia di “Alegria – In a New Light” con 50 rappresentazioni spettacolari.

Il ritorno della magia con il Cirque du Soleil a Trieste

Con un investimento di 1 milione di euro, la Regione Friuli-Venezia Giulia si prepara a regalare ai cittadini e ai turisti un mese indimenticabile di spettacolo. Alegria, uno degli show più iconici della compagnia canadese, sarà un evento di punta della programmazione culturale in concomitanza con GO!2025, il progetto transfrontaliero che unisce Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura.

Il vicegovernatore Mario Anzil, con delega alla Cultura e allo Sport, ha sottolineato come questo evento rappresenti “una straordinaria opportunità per valorizzare il territorio e attrarre un pubblico variegato, nazionale e internazionale”.

50 spettacoli per un pubblico internazionale

Le 50 rappresentazioni di Alegria promettono di portare a Trieste spettatori da ogni parte d’Italia e d’Europa. La produzione, celebre per il suo mix di acrobatica mozzafiato, musica dal vivo e coreografie suggestive, è stata reinventata in chiave contemporanea, pur mantenendo la sua essenza poetica e travolgente.

Il Rossetti, già noto per il suo ruolo centrale nella scena culturale regionale, diventerà il palcoscenico perfetto per ospitare l’eccellenza mondiale del Cirque du Soleil, confermando Trieste come città culturale di riferimento.

Sostegno al teatro amatoriale

Non solo grandi produzioni internazionali: la Giunta regionale ha approvato anche una convenzione con Fita-Uilt (Federazione Italiana Teatro Amatori) di Brugnera, finanziata con 75mila euro. Questo accordo mira a sostenere il teatro amatoriale del Friuli-Venezia Giulia, promuovendo nuove produzioni e allestimenti realizzati con il supporto di registi, scenografi e tecnici professionisti.

“Il teatro amatoriale è un elemento fondamentale per la promozione culturale – ha dichiarato Anzil –. La Regione vuole favorirne la crescita, garantendo un livello qualitativo più alto e offrendo agli utenti esperienze sempre più coinvolgenti”.

L’impatto sulla cultura e sul turismo regionale

Questi interventi confermano la volontà della Regione di investire sulla cultura come motore di sviluppo turistico ed economico. Eventi come il Cirque du Soleil e il supporto alle realtà teatrali locali dimostrano come il Friuli-Venezia Giulia stia diventando un polo di eccellenza culturale, capace di attrarre talenti e spettatori da tutto il mondo.

Con il Cirque du Soleil e il sostegno al teatro amatoriale, il 2025 si prospetta come un anno straordinario per la cultura regionale.

