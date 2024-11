Calcio giovanile: insulti sessisti e minacce a un arbitro donna

Un grave episodio ha scosso il calcio giovanile regionale, con protagonisti un giovane calciatore e una direttrice di gara. Durante la partita Under 16 provinciale tra Bujese e Vivai Rauscedo Gravis, disputata domenica 24 novembre a Buja, un calciatore si è reso protagonista di insulti sessisti e minacce rivolte all’arbitro.

Il momento della sostituzione e gli insulti in campo

L’episodio è iniziato durante una normale sostituzione. Il giovane giocatore del Vivai Rauscedo, invitato dall’arbitro a lasciare rapidamente il terreno di gioco, ha reagito in modo inaccettabile. Secondo quanto riportato dal referto arbitrale e confermato dal giudice sportivo, il ragazzo avrebbe pronunciato a voce alta espressioni denigratorie e sessiste, ripetendo più volte una frase a sfondo sessuale diretta alla direttrice di gara.

Il cartellino rosso e le offese successive

La reazione dell’arbitro non si è fatta attendere: il calciatore è stato immediatamente espulso dal campo con un cartellino rosso. Ma l’episodio non si è fermato lì. A partita terminata, mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, il giovane ha continuato con insulti offensivi e intimidatori, alimentando ulteriormente la gravità della situazione.

Minacce anche al termine della gara

La vicenda ha raggiunto il culmine quando l’arbitro, ormai fuori dal campo, si è diretta verso la propria auto. A quel punto, il calciatore ha lanciato una frase minacciosa a voce alta, dimostrando un atteggiamento intimidatorio che ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

La decisione del giudice sportivo: squalifica di 11 giornate

Il comportamento del calciatore non poteva passare inosservato agli occhi del giudice sportivo. Dopo un’attenta analisi del referto, è stata emessa una squalifica di ben 11 giornate, una delle pene più severe per episodi di questo genere nel contesto del calcio giovanile. Tale provvedimento mira a sottolineare la necessità di tutelare i direttori di gara e di combattere ogni forma di discriminazione e intimidazione.

Un campanello d’allarme per lo sport giovanile

Questo episodio rappresenta un grave campanello d’allarme per il mondo dello sport giovanile, dove l’educazione al rispetto dovrebbe essere al centro dell’esperienza sportiva. La Federazione invita tutte le società a impegnarsi attivamente nella formazione dei propri atleti, non solo sul piano tecnico, ma anche su quello umano, per prevenire episodi simili in futuro.

