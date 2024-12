Birreria Bernotti: una nuova birreria che celebra la storia di Udine

Oggi, Lunedì 2 dicembre, alle 18:30, una nuova birreria inaugura il suo locale a Udine, riscoprendo la storica tradizione della città della birra e del ghiaccio. La Birreria Bernotti, situata al civico 25 di via Stringher, a pochi passi da piazza XX Settembre e dal Duomo, vuole riportare Udine alla sua vocazione birraia, con un’offerta che unisce passato e presente. In occasione dell’apertura, alle 17:30, si terrà il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, tra cui il vice sindaco Alessandro Venanzi.

Un luogo che richiama la storia

Negli anni, lo stabile che ospita la Birreria Bernotti ha visto diverse trasformazioni. Fino a pochi anni fa, l’edificio ospitava un’antiquario, ma in passato, durante gli anni ’60 e ’70, si trovava un altro luogo iconico della gastronomia locale: “Zia Rosa”, noto per i suoi bolliti. Oggi, il locale si prepara a riscoprire e a celebrare una tradizione gastronomica che Udine ha sempre amato, ma che ultimamente sembrava mancare.

Un ambiente che unisce tradizione e modernità

I gestori della Birreria Bernotti non si limitano a riproporre una birreria tradizionale: l’ambiente è studiato per richiamare i luoghi simbolo di Udine, come il castello e il vecchio polisportivo Moretti, grazie a affreschi che decorano l’interno. Una grande stube centrale, che ricorda le antiche birrerie del passato, accoglie i clienti, mentre un ampio giardino sarà a disposizione durante la bella stagione. La proposta gastronomica si fa forte di piatti che richiamano l’imperial cucina asburgica, da sempre amata dalla popolazione friulana. Il bollito di carne, i wurstel, il prosciutto cotto caldo con rafano, le patate in tecia e i crauti sono solo alcune delle specialità che troveranno posto nel menù, portando in tavola i sapori tradizionali, senza cedere alla tentazione di proporre piatti “inappropriati”, come la cotoletta Wiener, che non appartiene alla tradizione friulana né a quella triestina.

L’importanza della Birreria Bernotti per Udine

L’apertura della Birreria Bernotti riempie un vuoto che era presente nel panorama gastronomico di Udine: nonostante la storicità della città come centro della birra, un locale che offrisse un’esperienza birraria completa e che celebrasse la tradizione gastronomica tipica della zona mancava. I gestori dell’osteria Al Fagiano, già noti nel panorama friulano, hanno deciso di colmare questa lacuna, offrendo un luogo che combina cultura birraria, storia locale e gastronomia autentica.

Un punto di riferimento per la città

La Birreria Bernotti ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’esperienza enogastronomica che guardi al passato, ma con un occhio alla modernità. Le birre selezionate, insieme ai piatti tipici della tradizione friulana, rendono questo locale una proposta ideale per chi vuole gustare la vera essenza di Udine. Non si tratta solo di un posto dove mangiare e bere, ma di un luogo che racconta una storia, quella della città che una volta era celebre per la sua produzione di birra e per i suoi piatti rustici e genuini.

