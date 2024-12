Il programma per il Natale 2024 a Pordenone

Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, Pordenone si trasforma in un autentico villaggio natalizio, offrendo attività per grandi e piccini. Eventi culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento animeranno la città, portando l’atmosfera magica del Natale in ogni angolo.

Il cinema incontra la fotografia: evento speciale il 3 dicembre

Martedì 3 dicembre alle 18:30, Cinemazero propone la proiezione del classico “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder, in collaborazione con la mostra Magnum sul set. Contemporaneamente, nella Biblioteca Civica sarà visitabile la mostra fotografica “La violenza maschile sulle donne ha molte facce, non la mia”. L’esposizione, aperta fino al 6 gennaio, include i ritratti di uomini del territorio impegnati nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’ingresso è gratuito.

Laboratori creativi per i più giovani: appuntamento il 4 dicembre

Mercoledì 4 dicembre, dalle 16:30 alle 18:30, alla Casa delle Attività di via Prata 20, si terrà il laboratorio fotografico “Vengo anch’io”. Pensato per ragazzi dagli 11 anni in su, l’incontro offre un’occasione per esplorare la creatività attraverso la fotografia. Per iscriversi, basta contattare il numero 351 7043556 o scrivere a casadelleattivita@ascaretto.it.

Natale a Torre: solidarietà e spettacolo il 5 dicembre

Giovedì 5 dicembre, il quartiere Torre diventa protagonista con “Natale a Torre 2024”, una serie di iniziative organizzate dall’Associazione Torre. In Piazza Lozer, dalle ore 8:00, si terrà una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 347 1997056 o 338 8985804 oppure scrivere a quartieretorre@gmail.com.

Nel pomeriggio, la Biblioteca rionale ospiterà laboratori creativi per bambini, curati dalle volontarie nei giorni di apertura al pubblico.

La giornata si concluderà in grande stile con lo spettacolo teatrale “Fred!”, interpretato da Matthias Martelli con la regia di Arturo Brachetti, in scena alle 20:30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

Un Natale da vivere insieme

Con un programma che spazia tra cultura, creatività e solidarietà, il Natale 2024 a Pordenone promette di regalare momenti unici per tutti. Non resta che segnare in agenda gli eventi imperdibili e lasciarsi travolgere dalla magia delle feste.