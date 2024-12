La Polizia di Stato ha smantellato una cellula neonazista operativa su scala nazionale, denominata “Werwolf Division”, un nome che evoca il famigerato gruppo paramilitare nazista della Seconda Guerra Mondiale. Tra i coinvolti emergono due residenti del Friuli-Venezia Giulia: un giovane pordenonese di 19 anni e un triestino di 44 anni.

Terrorismo e propaganda suprematista

L’inchiesta, condotta dalle Procure di Bologna e Napoli, ha portato a 12 misure cautelari in carcere e a 25 perquisizioni in tutta Italia. Le accuse rivolte agli indagati includono associazione con finalità di terrorismo, propaganda razziale, detenzione di armi illegali, e istigazione all’odio etnico e religioso.

Secondo gli inquirenti, la cellula era già in fase operativa, con piani che prevedevano attentati terroristici, ispirati dalle tattiche dei cosiddetti “lupi solitari”.

Un gruppo estremo e organizzato

La “Werwolf Division”, successivamente rinominata “Divisione Nuova Alba”, seguiva ideologie suprematiste e neonaziste nella loro forma più estrema, compresa la negazione della Shoah e il progetto di instaurare uno Stato autoritario basato sulla razza ariana. I membri, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, pianificavano azioni violente contro le istituzioni, con l’obiettivo di sovvertire l’ordinamento democratico.

Il giovane di Pordenone: un ruolo inaspettato

Tra gli indagati, un giovane di 19 anni residente a Pordenone, che utilizzava un cellulare intestato al padre per comunicare con gli altri membri del gruppo. L’aspetto inquietante è la sua età e apparente normalità, che contrastano con la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti.

Triestino tra i principali sospettati

Un secondo indagato è un uomo di 44 anni di Trieste, con un ruolo ancora da chiarire all’interno della rete. La sua residenza in regione sottolinea come anche il Friuli-Venezia Giulia non sia immune dal radicamento di ideologie estremiste.

Operazione nazionale con il coordinamento dell’antiterrorismo

L’operazione è stata condotta sotto la supervisione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, coinvolgendo le squadre Digos di diverse città italiane. Le perquisizioni hanno interessato località in tutta Italia, tra cui Bologna, Napoli, Milano, Palermo e, appunto, Pordenone e Trieste.

Con questa azione, le autorità italiane dimostrano una tolleranza zero verso il terrorismo interno, garantendo una risposta rapida e decisa a ogni tentativo di minare la sicurezza del Paese.

Un campanello d’allarme per la comunità

Il coinvolgimento di giovani e residenti locali in attività terroristiche pone domande inquietanti sul fenomeno della radicalizzazione. È fondamentale per le istituzioni e la società civile lavorare insieme per prevenire la diffusione di ideologie estremiste, puntando su educazione, inclusione sociale e monitoraggio delle reti digitali.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla rete neonazista in Italia, ma evidenzia quanto sia necessario restare vigili per proteggere i valori democratici e la sicurezza dei cittadini.

