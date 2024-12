Cantiere H4 slovena, Amirante: “Soluzioni urgenti per la viabilità regionale”

Si è tenuto un incontro fondamentale presso la Prefettura di Trieste, convocato per affrontare le conseguenze del cantiere sull’autostrada H4 in Slovenia. L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha spiegato che per la prima volta tutte le autorità coinvolte hanno ricevuto informazioni dettagliate e ufficiali sui lavori previsti e sulle limitazioni al traffico.

Il cantiere, che si estenderà fino al 2027, interesserà la tratta H4 da Razdrto a Vertoiba, con significative deviazioni del traffico pesante verso il valico di Fernetti, anziché su quello di Sant’Andrea, causando impatti rilevanti sulla viabilità del Friuli-Venezia Giulia (FVG).

Impatto sul sistema viario regionale

Le limitazioni al traffico verso Villesse potrebbero comportare un incremento fino al 30% di mezzi pesanti su alcuni tratti autostradali regionali, in particolare presso il casello del Lisert. La stima è di circa 4.400 camion in più ogni giorno al valico di Fernetti.

Questo sovraccarico preoccupa non solo per il traffico ordinario ma anche per situazioni critiche, come incidenti o maltempo. Inoltre, con l’arrivo dell’evento GO!2025 Capitale europea della cultura, la zona di Gorizia rischia un ulteriore stress infrastrutturale, impattando negativamente sul tessuto produttivo e logistico, incluso il polo Sdag Spa di Gorizia.

Proposte e richieste della Regione

Durante il tavolo tecnico, sono state avanzate proposte alternative che la Regione presenterà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è avviare un dialogo con le autorità slovene per minimizzare gli effetti negativi del cantiere.

“L’attenzione è massima – ha ribadito l’assessore Amirante – per tutelare il sistema autostradale e logistico del Friuli-Venezia Giulia. Il nostro territorio già affronta criticità derivanti da altri cantieri, come quelli in Austria che influenzano sia la rete stradale che ferroviaria”.

Focus sul traffico internazionale

Le conseguenze del cantiere H4 vanno oltre i confini regionali. Il traffico pesante diretto verso l’Italia, con la deviazione su Fernetti, rischia di compromettere l’efficienza dell’intero corridoio infrastrutturale europeo. Questo scenario richiede un approccio condiviso tra Italia e Slovenia, con soluzioni che bilancino le esigenze locali e quelle del trasporto internazionale.

Amirante: “Servono garanzie concrete”

La Regione intende chiedere garanzie precise:

Limiti temporali certi per le deviazioni.

Soluzioni che evitino impatti eccessivi su strade e autostrade FVG.

Supporto per mitigare l’aumento dei flussi di traffico.

“Questa situazione richiede un’attenzione particolare – ha concluso Amirante – per garantire viabilità sostenibile e competitività economica“.

Una sfida per la logistica FVG La gestione del traffico pesante e delle infrastrutture connesse sarà decisiva per il Friuli-Venezia Giulia nei prossimi anni. Gli effetti del cantiere sloveno H4 rappresentano una sfida strategica per preservare la funzionalità del sistema viario regionale e la competitività delle imprese locali.

