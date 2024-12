Carabinieri sul Carso: più sicurezza per le festività natalizie

TRIESTE – I Carabinieri della compagnia di Aurisina hanno intensificato i controlli sul territorio del Carso nelle ultime settimane, soprattutto in risposta a una serie di furti avvenuti in abitazioni della zona. Nell’ambito di questi servizi straordinari, è stato arrestato un cittadino serbo, pregiudicato per furti, che ha più volte violato le prescrizioni della messa in prova.

Un pregiudicato finisce in carcere

Il pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione. Tuttavia, le ripetute violazioni delle prescrizioni hanno portato i Carabinieri a richiederne e ottenerne l’arresto. L’intervento è avvenuto durante i controlli rafforzati sull’altopiano carsico, una zona particolarmente sensibile a episodi di criminalità nelle ultime settimane.

Raffica di multe e denunce

Nel corso dell’operazione, che ha coinvolto numerose pattuglie, i Carabinieri hanno identificato 110 persone e fermato 80 veicoli. Sono state inoltre elevate sanzioni per un totale di 5.500 euro per varie violazioni al Codice della Strada. Tra i casi più gravi, è stata denunciata una persona per guida in stato di ebbrezza, a testimonianza dell’attenzione delle forze dell’ordine alla sicurezza stradale.

Presidi in tutte le località del Carso

Il servizio straordinario si è esteso a diverse aree strategiche dell’altopiano carsico, con pattuglie dislocate a Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Contovello e Prosecco, oltre alle frazioni più isolate nei Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino. L’obiettivo è garantire una presenza costante sul territorio, scoraggiando attività illecite e aumentando la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Sicurezza rafforzata in vista delle festività natalizie

Questi controlli straordinari rientrano in una più ampia strategia di sicurezza che prevede un rafforzamento dei servizi nel periodo natalizio. Con l’avvicinarsi delle festività, infatti, le forze dell’ordine puntano a intensificare la loro presenza nelle aree più sensibili per prevenire furti e altre attività criminali, oltre a garantire il rispetto delle norme stradali.

Un messaggio chiaro: tolleranza zero

L’operazione dei Carabinieri sul Carso invia un messaggio forte e chiaro: tolleranza zero verso chi viola la legge. L’arresto del pregiudicato serbo e le numerose sanzioni sono solo alcuni dei risultati ottenuti grazie all’impegno delle forze dell’ordine, che continueranno a vigilare sul territorio con servizi straordinari anche nei prossimi giorni.

Con il Natale alle porte, la sicurezza del Carso e delle sue comunità rimane una priorità assoluta.

