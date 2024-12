La Regione Friuli-Venezia Giulia si conferma un punto di riferimento culturale in Italia, non solo per la sua alta propensione alla lettura, ma anche per il suo impegno nel sostenere e promuovere i produttori di cultura. Il vicegovernatore Mario Anzil ha recentemente visitato lo stand del Friuli-Venezia Giulia alla fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, in corso a Roma fino all’8 dicembre.

Il Friuli-Venezia Giulia: una regione di lettori e creatori di cultura

Il vicegovernatore Anzil ha sottolineato come la nostra regione si posizioni tra le prime in Italia per lettura, acquisto di libri e prestiti nelle biblioteche. Tuttavia, il Friuli-Venezia Giulia non è solo una terra di fruizione culturale, ma anche di creazione di contenuti culturali di alto livello. Questo è particolarmente evidente nei numerosi piccoli e medi editori locali che sono presenti alla fiera, mostrando al pubblico le proprie novità editoriali.

La presenza del Friuli-Venezia Giulia alla fiera “Più libri più liberi” di Roma rappresenta per questi editori un’importante opportunità di visibilità e di confronto con il mercato editoriale nazionale, dimostrando come la regione sia sempre più protagonista nel panorama culturale italiano.

Investimenti in cultura, un impegno concreto della Regione

Anzil ha ricordato come la Regione Friuli-Venezia Giulia sia la prima in Italia per investimenti culturali pro capite. Un impegno concreto che si riflette in programmi come LeggiAMO 0-18, destinato a promuovere la lettura tra i giovani, e in eventi di grande rilevanza come il festival Pordenonelegge e altri festival letterari che arricchiscono il calendario regionale.

La passione per la lettura, che contraddistingue i cittadini del Friuli-Venezia Giulia, è infatti supportata da una serie di iniziative pensate per coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura e alla lettura, in un mondo sempre più digitale e interconnesso.

L’evoluzione dell’editoria tra sfide e opportunità

Durante la sua visita, Mario Anzil ha incontrato anche Chiara Valerio, curatrice della fiera “Più libri più liberi”. Con lei, il vicegovernatore ha discusso dei cambiamenti che stanno attraversando il settore dell’editoria. Un settore che, secondo Anzil, è in continua evoluzione, influenzato dai cambiamenti della società, e che per rimanere competitivo deve adattarsi alle nuove esigenze del pubblico.

La fiera di Roma offre agli editori del Friuli-Venezia Giulia l’opportunità di percepire le tendenze e le opinioni di un pubblico variegato e cosmopolita, per migliorare e innovare i propri prodotti editoriali, rispondendo alle nuove richieste del mercato.

Una tradizione culturale che guarda al futuro

Il Friuli-Venezia Giulia non solo conserva una lunga tradizione di grandi autori, ma è anche un luogo dove si continua a sviluppare una cultura di alto livello, capace di ispirare e stimolare il pensiero critico. L’impegno della Regione, attraverso la presenza a eventi nazionali di rilievo come “Più libri più liberi”, è una testimonianza della sua volontà di promuovere la cultura in tutte le sue forme, dall’editoria alle arti, passando per la musica e il teatro.

La partecipazione alle fiere e agli eventi di settore è fondamentale per gli editori del Friuli-Venezia Giulia, che possono così far conoscere le loro produzioni a un pubblico più ampio e, allo stesso tempo, cogliere spunti per evolvere insieme ai mutamenti del panorama culturale e sociale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook