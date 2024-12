Il No Borders Music Festival, uno degli eventi musicali più importanti della regione Friuli-Venezia Giulia, sta per celebrare il suo trentennale con un ritorno straordinario: Ben Harper & The Innocent Criminals. Il concerto, in programma il 19 luglio 2025 presso i suggestivi Laghi di Fusine a Tarvisio (UD), rappresenta un evento unico, che unisce la bellezza naturale della zona al meglio della musica internazionale. Questo annuncio segue quello di MIKA, consolidando così la qualità e l’eccellenza di questa edizione del festival, che avrà un richiamo globale.

Ben Harper: un artista senza confini

Ben Harper è senza dubbio uno dei cantautori più influenti della sua generazione. Conosciuto per la sua incredibile versatilità musicale, Harper ha esplorato diversi generi, dal pop al reggae, dal soul al blues, passando per il rock, il funk e il folk. Con 18 album in studio all’attivo, Harper ha venduto oltre 16 milioni di dischi nel mondo, guadagnandosi tre Grammy Awards e numerose altre nomination. Il suo impegno sociale, che emerge in molti dei suoi testi, lo ha portato a ricevere nel 2023 una nomination ai Grammy Special Merit Award nella categoria “Best Song For Social Change”.

Un’energia unica al confine tra Italia, Austria e Slovenia

Il No Borders Music Festival è sempre stato più di un semplice concerto: è una celebrazione della musica e della cultura immersa nella natura, un connubio perfetto che si svolge a pochi passi dal confine tra Italia, Austria e Slovenia. Questo evento rappresenta non solo una vetrina musicale di livello internazionale, ma anche un’opportunità per scoprire il territorio attraverso escursioni naturalistiche e pacchetti turistici che includono il pernottamento in albergo, offerti sul sito ufficiale del festival.

L’ultimo album di Ben Harper: un’opera di grande impegno

Nel 2023, Ben Harper ha rilasciato il suo ultimo album, “Wide Open Light”, che include il brano “Yard Sale”, in collaborazione con l’amico e collega Jack Johnson. Questo album arriva dopo il “Bloodline Maintenance”, un lavoro ricco di contenuti politici e sociali, che ha ottenuto una candidatura ai Grammy Awards. La capacità di Ben Harper di trattare temi rilevanti e di emozionare con la sua musica ha fatto di lui un artista sempre più apprezzato da un pubblico vasto e eterogeneo.

I dettagli per il concerto e l’acquisto dei biglietti

Il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2025. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di martedì 10 dicembre 2024, attraverso Ticketone.it e presso i punti vendita autorizzati. Il sito ufficiale del festival, www.nobordersmusicfestival.com, offre anche informazioni sui pacchetti speciali, che includono, oltre al biglietto del concerto, anche escursioni con guide naturalistiche e opzioni di pernottamento.

Il No Borders Music Festival: una lunga tradizione di successo

Organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, con la collaborazione di istituzioni locali e internazionali, il No Borders Music Festival ha visto negli anni la partecipazione di artisti di calibro mondiale. Tra i suoi partner ci sono realtà importanti come la Regione Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, e Radio Deejay. Un evento che non solo promuove la musica, ma valorizza anche il territorio, creando un legame speciale tra arte, cultura e natura.

