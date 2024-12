Trieste Airport cerca nuovi talenti: boom di assunzioni per il 2025

Con oltre 1,3 milioni di passeggeri previsti per il 2024, Trieste Airport si conferma un motore economico cruciale per la regione Friuli-Venezia Giulia. Lo scalo punta a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e l’accessibilità per i passeggeri, grazie anche al sostegno di nuovi professionisti che entreranno in servizio a partire da gennaio 2025.

Collaborazione rinnovata con ADHR Group

Come già avvenuto nel 2024, ADHR Group è stato scelto per guidare il processo di selezione. Roberta Paulin, Permanent Recruitment Manager di ADHR, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Siamo orgogliosi di proseguire questa partnership che ci consente di valorizzare giovani talenti e creare opportunità di lavoro in un settore in crescita”.

Tra le figure ricercate:

Addetti all’assistenza passeggeri nell’area check-in,

nell’area check-in, Addetti agli aeromobili ,

, Guardie particolari giurate per l’area security,

per l’area security, Personale per il centro operativo dello scalo.

Le selezioni si svolgeranno a dicembre, con l’obiettivo di completare il reclutamento in tempo per il prossimo anno.

Nuove rotte e sostenibilità ambientale

Il 2025 vedrà l’ampliamento delle connessioni di Trieste Airport. Tra le novità più attese, si segnalano:

Rotterdam (da aprile 2025, con Transavia),

(da aprile 2025, con Transavia), Praga e Lamezia Terme (da marzo con Ryanair),

(da marzo con Ryanair), Stoccolma (da luglio).

L’aeroporto, inoltre, prosegue la sua trasformazione green, grazie al più grande impianto fotovoltaico installato in un aeroporto italiano e all’utilizzo di un nuovo parco mezzi elettrici. Questi interventi testimoniano l’impegno dello scalo verso un futuro più sostenibile.

Eventi di reclutamento e coinvolgimento dei giovani

Oltre alla selezione tradizionale, Trieste Airport e ADHR Group organizzano recruiting day e incontri con scuole e università locali. L’obiettivo è rendere il mondo aeroportuale sempre più attrattivo per i giovani, offrendo un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante.

“Vogliamo far conoscere ai giovani del territorio le opportunità offerte da Trieste Airport, creando un ponte tra il settore aeroportuale e le nuove generazioni”, ha dichiarato Paulin.

Come candidarsi

Per chi desidera entrare a far parte di questa realtà in espansione, è possibile consultare l’elenco completo delle posizioni aperte sul sito di ADHR Group o inviare una candidatura all’indirizzo triesteairport@adhr.it.

Una realtà in continua evoluzione

Trieste Airport è l’unico scalo commerciale della regione e rappresenta un punto di riferimento per la mobilità del Friuli-Venezia Giulia. Con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo nel sistema dei trasporti regionali, lo scalo continua a investire in infrastrutture, sostenibilità e capitale umano, dimostrando che la crescita economica e lo sviluppo territoriale possono andare di pari passo.

