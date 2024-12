L’annuncio dell’accordo tra Unione Europea e Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) ha suscitato forti critiche da parte di Confagricoltura FVG. L’associazione, che rappresenta gli agricoltori della regione, esprime profonda preoccupazione per i rischi legati all’intesa, che considera iniqua e pericolosa per il settore primario e per i consumatori italiani.

Secondo Confagricoltura, l’accordo non garantisce né equità né reciprocità nei rapporti commerciali. Questo potrebbe tradursi in gravi difficoltà per gli agricoltori europei, già messi sotto pressione dalla concorrenza internazionale.

Zootecnia e cerealicoltura tra i settori più colpiti

Philip Thurn Valsassina, presidente di Confagricoltura FVG, ha evidenziato che le preoccupazioni maggiori riguardano l’apertura alle importazioni di prodotti agroalimentari dal Mercosur. Tra i prodotti più a rischio figurano carni bovine, pollame, riso, mais e zucchero, che potrebbero competere in modo sleale con le produzioni italiane.

Thurn Valsassina sottolinea che, sebbene l’accordo possa offrire vantaggi a determinati settori industriali, esso è altamente penalizzante per l’agricoltura europea e italiana, soprattutto per i comparti della zootecnia e della cerealicoltura.

Dubbi su sicurezza alimentare e standard di sostenibilità

Confagricoltura teme inoltre che l’intesa non garantisca gli stessi standard di sicurezza alimentare, sostenibilità e condizioni lavorative tra le due aree. «La tutela dei consumatori deve rimanere una priorità – afferma il presidente – e non possiamo accettare prodotti che non rispettano le regole europee sulla qualità e sulla sostenibilità».

L’accordo potrebbe quindi compromettere il modello agricolo europeo, noto per le sue rigorose normative a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

La richiesta di reciprocità

Confagricoltura FVG si allinea alle posizioni espresse dal Copa-Cogeca, principale organizzazione agricola europea, ribadendo la necessità di valutare attentamente i termini dell’intesa. La richiesta principale è chiara: inserire il principio di reciprocità come base dell’accordo.

Solo garantendo regole uguali per tutti, sia in termini di sicurezza che di competitività, sarà possibile creare un’intesa che non danneggi gli agricoltori europei e i consumatori italiani.

Un appello per l’agricoltura italiana

Confagricoltura FVG chiede che i negoziati con il Mercosur tengano conto delle esigenze del settore primario europeo, che rappresenta non solo un comparto economico strategico ma anche un elemento essenziale della cultura e della tradizione italiane.

Mentre l’accordo potrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi, le associazioni di categoria continuano a monitorarne gli sviluppi, pronte a far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.

