Bando affitti 2024: liquidazioni in corso, fino a 1.500 euro a nucleo

Il Comune di Trieste rende noto che la graduatoria definitiva del Bando Affitti 2024 è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 3514/2024, a copertura dei canoni dell’anno 2023. Questa nuova graduatoria, pubblicata online dal 9 dicembre 2024 sull’Albo Pretorio, fornisce un quadro chiaro dei nuclei familiari che otterranno il contributo ad abbattimento dei canoni di locazione, importante strumento di sostegno economico sul territorio.

Oltre 2.000 famiglie beneficiarie

A beneficiare della misura saranno 2.170 nuclei familiari, una platea particolarmente ampia che testimonia l’impegno dell’amministrazione locale nel fronteggiare il caro-affitti. Il totale degli importi supera i 2,3 milioni di euro, per una media di circa 1.000,00 euro a famiglia, con cifre che variano da poche decine di euro sino a quasi 1.500,00 euro. Questa variabilità riflette la volontà di calibrare il sostegno in base alle diverse necessità abitative e reddituali dei cittadini.

Liquidazioni al via: entro dicembre l’accredito

Il Comune di Trieste ha avviato dal 10 dicembre 2024 le operazioni di liquidazione dei contributi agli aventi diritto. Grazie a questa tempistica, le somme dovrebbero essere accreditate entro la fine dell’anno, garantendo una boccata d’ossigeno ai bilanci familiari. Tale rapidità dimostra l’attenzione delle istituzioni per chi, tra crescenti costi di vita e instabilità economica, si trova a dover fronteggiare affitti sempre più impegnativi.

Come verificare la propria posizione

Per controllare la propria posizione in graduatoria, i cittadini possono utilizzare il numero di domanda assegnato in fase di richiesta. In alternativa, è possibile accedere al portale servizisociali.online.trieste.it tramite credenziali SPID, in modo da verificare con facilità l’esito della propria istanza. È bene ricordare che chi ha presentato la domanda tramite il portale online dell’Ater noterà un incremento di 10.000 unità nel numero di domanda. Per esempio, una domanda registrata come “500” sarà visualizzata come “10.500” in graduatoria. Questo scarto è puramente tecnico e non influisce sulla posizione effettiva nell’elenco dei beneficiari.

Un sostegno concreto contro il caro-affitti

In un contesto di crescenti difficoltà legate al mercato immobiliare e ai costi abitativi, il Bando Affitti 2024 si conferma come un importante strumento di welfare locale. Grazie a questa iniziativa, non solo si attenua la pressione economica sulle famiglie, ma si offre loro una maggiore stabilità abitativa, riducendo il rischio di morosità e di spostamenti forzati. L’erogazione del contributo entro dicembre permette alle famiglie di affrontare l’inizio del nuovo anno con un po’ più di tranquillità, garantendo un margine di respiro ai bilanci domestici.

Supporto e informazioni allo Sportello Casa

Per approfondire qualsiasi dubbio, i cittadini hanno a disposizione lo Sportello Casa del Comune di Trieste, situato presso l’ATER di Trieste, in Piazza Foraggi n. 5/1A. Qui sarà possibile ottenere informazioni aggiuntive sui criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di liquidazione e le tempistiche di incasso. Lo Sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, e il lunedì e mercoledì anche dalle 15:00 alle 16:15. Per assistenza telefonica, è disponibile il numero 040 3999210. Questo servizio di consulenza rappresenta un ulteriore passo per garantire la massima trasparenza, assicurando ai cittadini un supporto concreto e diretto.

Un passo verso la sicurezza abitativa

Con l’avvio della fase di liquidazione, il Bando Affitti 2024 si conferma come un’azione significativa dell’amministrazione triestina a favore dei cittadini in difficoltà. L’obiettivo è di attenuare il peso del canone di locazione, offrendo un aiuto concreto a chi si trova in condizioni economiche fragili. In un periodo storico in cui i costi abitativi aumentano, queste misure rappresentano una risposta efficace, capace di promuovere stabilità sociale, migliorando la qualità della vita di oltre duemila famiglie triestine.

