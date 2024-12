Udinese ritrova il sorriso: Monza battuto 2-1

Dopo un mese e mezzo di risultati deludenti, l’Udinese ritrova la vittoria in una partita combattuta contro un Monza sempre più in difficoltà. Con il risultato di 2-1, i friulani tornano sul lato sinistro della classifica, mentre i brianzoli rimangono penultimi con soli due punti nelle ultime tre gare.

Lucca segna e trascina i bianconeri

L’Udinese parte forte e al 27° minuto sblocca il match con un gol di Lucca, abile a sfruttare un’incertezza della difesa brianzola. L’attaccante avrebbe anche l’occasione di raddoppiare, ma il suo secondo gol viene annullato per fuorigioco. Nonostante l’iniziale entusiasmo, i friulani faticano a mantenere il controllo del gioco contro un Monza determinato a risalire la china.

Kyriakopoulos illude il Monza

La reazione del Monza non si fa attendere: nella ripresa, una giocata di classe di Kyriakopoulos riporta la partita in equilibrio. Il suo gol, un sinistro preciso che batte il portiere friulano, sembra dare nuova linfa alla squadra allenata da Alessandro Nesta, che continua a pressare alla ricerca del vantaggio.

Bijol chiude i conti con un’azione solitaria

L’episodio decisivo arriva al 68° minuto, quando il difensore Bijol si rende protagonista di una percussione solitaria che sorprende la retroguardia del Monza. Il suo gol regala all’Udinese tre punti fondamentali e condanna i brianzoli alla sconfitta, nonostante gli sforzi finali per agguantare il pareggio.

Runjaic soddisfatto, Nesta deluso

A fine partita, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, si mostra soddisfatto del risultato, pur riconoscendo margini di miglioramento nella prestazione: “Ogni vittoria è importante, soprattutto in un campionato equilibrato come questo. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e ora puntiamo a fare bene anche davanti ai nostri tifosi”.

Dall’altra parte, l’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, non nasconde la propria amarezza: “Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo subito gol su due contropiedi evitabili. È un momento difficile, ma dobbiamo reagire”.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, l’Udinese raggiunge quota 20 punti e si avvicina alla metà alta della classifica, consolidando la fiducia in vista dei prossimi impegni. Per il Monza, invece, il futuro appare più incerto: la squadra deve ritrovare al più presto una vittoria per uscire dalla zona retrocessione e invertire una rotta che sembra sempre più preoccupante.

SERIE A – CLASSIFICA AGGIORNATA

Atalanta 34 punti (15 partite)

Napoli 32 punti (15)

Inter 31 punti (14)

Fiorentina 31 punti (14)

Lazio 31 punti (15)

Juventus 27 punti (15)

Milan 22 punti (14)

Bologna 22 punti (14)

Udinese 20 punti (15)

Empoli 19 punti (15)

Roma 16 punti (15)

Torino 16 punti (15)

Parma 15 punti (15)

Genoa 15 punti (15)

Cagliari 14 punti (15)

Lecce 13 punti (15)

Como 12 punti (15)

Verona 12 punti (15)

Monza 10 punti (15)

Venezia 9 punti (15)

