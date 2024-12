Trieste: il giuramento del 227° corso agenti della Polizia di Stato

Il Friuli-Venezia Giulia si arricchisce di nuove risorse per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza. In occasione del giuramento degli allievi del 227° corso della Polizia di Stato presso la Scuola allievi agenti “Vincenzo Raiola” di Trieste, il messaggio è chiaro: il territorio potrà contare su un’ulteriore forza giovane, dinamica e altamente preparata per garantire la tutela dei cittadini. L’evento, che si è svolto nella giornata del 12 dicembre, rappresenta un ulteriore tassello del percorso di rinnovamento della Polizia, teso a rafforzare la presenza sul territorio grazie a un turn over generazionale sempre più incisivo.

Roberti: turn over costante per rafforzare l’organico

All’indomani della cerimonia, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha sottolineato l’importanza del fenomeno. Secondo l’assessore, questo è il secondo giuramento nell’arco del 2024 a Trieste, un segno tangibile di un piano di assunzioni costante e di lungo termine. Le nuove leve, oltre a coprire i vuoti del passato, porteranno con sé energie fresche, competenze aggiornate ed entusiasmo, elementi indispensabili per affrontare le sfide che la sicurezza contemporanea pone quotidianamente alle forze dell’ordine.

Nuove competenze al servizio della comunità

Il turnover non è un semplice ricambio numerico, ma un vero e proprio rinnovamento professionale. I giovani agenti che hanno appena prestato giuramento non si limitano a rimpiazzare i pensionamenti, bensì introducono nuove abilità, conoscenze tecnologiche e una mentalità orientata all’innovazione. Oggi, garantire la sicurezza significa anche saper utilizzare strumenti digitali, conoscere le reti informatiche e analizzare in modo integrato i flussi informativi per prevenire e contrastare i crimini. Questo salto di qualità è possibile solo con un personale formato e aggiornato, in grado di comprendere e interpretare i fenomeni della società contemporanea.

La qualità dell’addestramento

La cerimonia che ha visto protagonisti gli allievi del 227° corso agenti non è stata soltanto un momento formale, ma il coronamento di un periodo intenso di formazione. L’addestramento non si concentra unicamente sulla preparazione fisica e sulle conoscenze giuridiche, ma mira a fornire un approccio integrato alla sicurezza. Ciò significa capacità di dialogo con le comunità, comprensione dei contesti sociali e una visione strategica dell’ordine pubblico, elementi che rendono la Polizia di Stato un’istituzione in costante evoluzione.

Autorità ed istituzioni unite per la sicurezza

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre all’assessore Roberti, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il prefetto Pietro Signoriello e il questore Pietro Ostuni, figure che incarnano l’impegno delle istituzioni nel garantire ai cittadini un contesto sicuro. La presenza delle autorità locali e regionali testimonia come il tema della sicurezza sia al centro dell’agenda politica e amministrativa, richiedendo un lavoro di squadra. Grazie al rafforzamento delle dotazioni organiche e alla collaborazione interistituzionale, il territorio potrà contare su una difesa più solida contro le minacce alla legalità e al vivere civile.

Un messaggio al Governo: continuare a investire

Nonostante i nuovi ingressi, Roberti ha evidenziato che per colmare interamente i vuoti ereditati dal passato servirà tempo e costanza. L’auspicio dell’assessore è che l’esecutivo nazionale prosegua su questa strada, accelerando con le assunzioni e assicurando un saldo positivo tra entrate e uscite, così da creare le condizioni ottimali per un servizio di prevenzione del crimine più capillare ed efficace. Un territorio sicuro, infatti, non è solo una priorità locale, ma un obiettivo strategico per il benessere della collettività e lo sviluppo socio-economico di tutto il Paese.

