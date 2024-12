Yaroslava Mahuchikh ospite d’onore di UdinJump 2025

Il 6 febbraio 2025, il Pala Indoor Ovidio Bernes di Udine sarà il palcoscenico di un evento sportivo eccezionale. La primatista mondiale del salto in alto, Yaroslava Mahuchikh, ha confermato la sua partecipazione alla settima edizione di UdinJump Development. La giovane fuoriclasse ucraina, che ha riscritto la storia della disciplina con un salto di 2,10 metri, gareggerà e si allenerà a Udine per dieci giorni, dal 4 al 14 febbraio.

Una presenza storica per l’atletica mondiale

La carriera di Yaroslava Mahuchikh è costellata di successi straordinari. Campionessa olimpica, mondiale ed europea, la 23enne atleta di Dnipro ha conquistato nel 2024 l’oro olimpico a Parigi e il titolo europeo a Roma. Il suo storico salto di 2,10 metri, che ha cancellato un record imbattuto dal 1987, l’ha consacrata come una delle più grandi di sempre.

Mahuchikh ritornerà a Udine dopo il successo ottenuto nel 2021, quando vinse con un salto di 2 metri. La sua presenza rappresenta una grande occasione per gli appassionati di atletica e per la città friulana.

L’annuncio ufficiale

La notizia è stata annunciata il 12 dicembre durante la conferenza stampa al Bluenergy Stadium di Udine. Presenti alla cerimonia i genitori del compianto Alessandro Talotti, ideatore dell’evento, insieme a figure di spicco dello sport locale come il presidente di UdinJump Massimo Patriarca, il delegato del Coni Enzo De Denaro e l’assessora allo Sport di Udine Chiara Dazzan.

“Torna una stella“, ha dichiarato Massimo Patriarca, sottolineando come questa edizione rappresenti esattamente ciò che avrebbe voluto Alessandro Talotti. La manifestazione promette uno spettacolo di alto livello, con la partecipazione di altri grandi nomi come Douwe Amels e Tihomir Ivanov nella competizione maschile.

Udine capitale del salto in alto

Per l’assessora Chiara Dazzan, UdinJump è un’occasione per promuovere lo sport e i suoi valori. “L’arrivo di Mahuchikh conferma Udine come una città sempre più attrattiva nel circuito sportivo internazionale. Questo evento permette ai giovani e ai tifosi di ammirare dal vivo una delle migliori atlete mondiali”.

L’evento, nato dall’idea di Alessandro Talotti, continua a crescere anno dopo anno, mantenendo viva la memoria di un campione che ha creduto nel potere educativo dello sport.

Dieci giorni di sport e ispirazione

Oltre alla gara del 6 febbraio, Mahuchikh si allenerà a Udine, utilizzando le strutture del Pala Bernes dal 4 al 14 febbraio. Un’opportunità straordinaria per la città di entrare nella storia dell’atletica mondiale e per i giovani atleti locali di ispirarsi a una campionessa leggendaria.

Udine è pronta al grande salto.

