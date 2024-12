One Mission, One Planet: la rivoluzione verde in FVG parte dal calcio

La sostenibilità ambientale nel mondo del calcio non è più un concetto astratto, ma un obiettivo concreto che punta a cambiare il volto dello sport più amato. La nuova campagna “One Mission, One Planet”, sostenuta dall’Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, mira infatti a trasformare gli eventi ecosostenibili in vere e proprie pietre miliari del futuro sportivo.

L’iniziativa “One Mission, One Planet”

Proposta dall’associazione Marevivo, impegnata da oltre 35 anni nella tutela del mare, la campagna vede la collaborazione con Udinese Calcio e Bat Italia, e parte dal cuore della regione: il Bluenergy Stadium di Udine. L’obiettivo è sensibilizzare i tifosi sull’importanza di ogni singolo gesto, trasformando la passione per il pallone in uno strumento di promozione ambientale.

L’assessore alla Difesa dell’Ambiente, Fabio Scoccimarro, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, ricordando gli sforzi compiuti dalla Giunta regionale nel varare misure a favore di eventi ecosostenibili. In particolare, sono stati stanziati due milioni di euro per sostenere società sportive e culturali impegnate nel ridurre l’impatto ambientale delle manifestazioni, compiendo così un passo decisivo verso l’equilibrio tra sviluppo e rispetto per l’ambiente.

Il calcio e i numeri dei rifiuti

Secondo stime recenti, il calcio europeo produce circa 750mila tonnellate di rifiuti. Un dato impressionante, superiore a quello generato in un intero anno da un Paese come il Liechtenstein. Questa cifra evidenzia la necessità di misure concrete per limitare gli sprechi, ridurre l’impatto delle partite e trasformare ogni match in un’occasione per diffondere i valori della sostenibilità ambientale.

Lo sport come veicolo di valori positivi

Secondo Scoccimarro, lo sport è un mezzo straordinario per veicolare principi come collaborazione, impegno, sacrificio e senso di appartenenza. Proprio puntando su questi valori, la Regione ha deciso di investire oltre 20 milioni di euro per supportare associazioni e società sportive che scelgono di migliorare l’efficienza energetica e idrica delle proprie strutture, trasformando gli impianti in modelli virtuosi di rispetto per l’ambiente.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook