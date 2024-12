Trieste, crollo di intonaco al Liceo Petrarca. Ferita una studentessa

TRIESTE – Un improvviso distacco di intonaco dal soffitto in un’aula della succursale del Liceo Petrarca in via Tigor a Trieste, verificatosi intorno alle 9.30 del mattino, ha causato il lieve ferimento di una studentessa. L’incidente, pur senza gravi conseguenze, ha richiamato l’attenzione della Regione Friuli-Venezia Giulia sull’importanza della sicurezza negli edifici scolastici, in particolare negli immobili storici.

L’incidente e il tempestivo intervento dell’EDR

Secondo quanto riportato dagli assessori regionali alle Infrastrutture Cristina Amirante e all’Istruzione Alessia Rosolen, l’Ente di decentramento regionale (EDR), competente in materia di edilizia scolastica, è stato informato dell’accaduto alle 10.00 e ha inviato immediatamente sul posto i propri tecnici. Vigili del Fuoco e funzionari dell’EDR hanno provveduto a inibire l’accesso all’intero edificio al fine di garantire la massima incolumità degli occupanti, in attesa di valutazioni più approfondite.

Ispezioni e verifiche strutturali per la sicurezza degli studenti

A partire dalla giornata di domani, approfittando dell’assenza degli studenti, inizieranno le ispezioni su ogni spazio interno: aule, corridoi e vani scala saranno analizzati con l’ausilio di un tecnico strutturista qualificato, che effettuerà prove specifiche sui soffitti per valutarne la solidità. Il sopralluogo consentirà di stabilire un cronoprogramma dei lavori di ripristino, così da permettere una rapida ripresa delle attività scolastiche in sicurezza.

L’edificio storico e le verifiche periodiche

L’edificio di via Tigor, storica struttura di proprietà dell’Università di Trieste, è concesso in comodato gratuito all’EDR dal 2021. L’immobile, sottoposto a regolari verifiche, è seguito sia dai tecnici dell’ente che dalla ditta specializzata HSE Spa, responsabile della manutenzione ordinaria. Fino a oggi non erano emerse segnalazioni o criticità sul soffitto dell’aula interessata.

La reazione degli assessori alle critiche politiche

Di fronte ad alcune dichiarazioni critiche provenienti dall’opposizione, Amirante e Rosolen hanno ribadito che l’obiettivo primario è garantire scuole sicure, moderne e al passo con gli standard di sicurezza. L’episodio, definito “isolato e imprevedibile”, non deve trasformarsi in occasione di polemica, ma piuttosto essere uno stimolo a rafforzare la collaborazione per intervenire con rapidità ed efficacia ogniqualvolta si presentino situazioni analoghe.

