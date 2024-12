Shalom Salam: l’inno mondiale per la pace in anteprima al teatro di Monfalcone

MONFALCONE – “Un caro amico che si occupa di minoranze linguistiche e culturali che stanno scomparendo e che di nome fa Dimitri Psarras si trovava nella Striscia di Gaza poco più di un anno fa. Mi inviò una serie di video a dir poco raccapriccianti in merito a ciò che stava succedendo. Avvertii il desiderio di andare a prendere aria, che mi stava mancando, e mi recai nella zona del castello di Duino. Un respiro profondo, un altro ancora: e poi ho sentito questo motivo – nell’etere, nell’aria – che faceva “shalom salam, shalom salam”, come se fossi stato un’antenna che in quel momento percepiva un ancestrale motivo anelante la pace.”

Le parole sono del M.o Massimo Devitor, compositore, tenore, insegnante di canto, direttore di diversi cori della nostra regione, che ci introduce alla genesi del progetto ShalomSalam2024, inno mondiale per la pace che verrà presentato in anteprima nazionale domenica 22 dicembre al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone.

Un grande compositore del nostro passato affermava che l’artista – di suo – non crea nulla ma si limita esclusivamente ad intercettare e riprodurre ciò che già è presente ad altri livelli: tradurremo così l’epifania del Maestro (che i meno giovani ricorderanno anche per la performance vittoriosa al Karaoke di Fiorello – primi anni ‘90 e nella stessa puntata di una certa Elisa, come anche nella parte del direttore del coro di Doberdò nel film Zoran di Matteo Oleotto) il quale intercala: “raccolsi qualche appunto al volo e poi mi misi a scrivere ed ho letteralmente vomitato fuori quest’opera per tutti gli strumenti in due mesi scarsi!”

“Non è la prima volta che mi succede questo tipo di canalizzazione” precisa MD “ed ultimata la scrittura mi dissi voglio condividere e coinvolgere in questo progetto tutti coloro che lavorano con me.” Vale a dire coristi, strumentisti, maestranze, con tanti di loro che si autotassano per la produzione del medesimo, aderendo tutti con grande entusiasmo: dai musicisti professionisti che vivono all’estero fino ad arrivare agli amici di sempre.

Una volta perfezionato, arrangiato ed inciso il brano, c’era quindi la necessità di un video: di nuovo con la disponibilità delle stesse persone, la clip viene registrata nelle sale di Castello Formentini di San Floriano del Collio per la regia di Simone Vrech, altro corregionale che si sta prendendo notevoli soddisfazioni con i suoi Longobardi. Naturale conseguenza, giunge anche il momento di prestigiosi testimonial che aderiscono portando il loro contributo.

“Ho fatto partire un tam tam nel mondo dell’arte, della scienza, delle istituzioni, dello spettacolo: chi può spendere una parola per la pace lo faccia, ho esordito! Ma che si badi bene: qui nessuno tifa nessuno, perchè dobbiamo riappropiarci della pace come cultura… della pace!” l’esortazione del M.o senza lasciar spazio a possibili interpretazioni, nonostante qualche defezione che giunge adducendo a varie motivazioni – più o meno plausibili – perchè si sà a parole siamo tutti per la pace, poi quando c’è da metterci la faccia… la cosa cambia.

Un progetto vero, nato dal basso, impreziosito dagli short video di tantissimi ospiti quali Andrea Rodini, affermato produttore musicale, o come Marilena Viviani, Child Rights Advocate, friulana che vive in Tunisia, oppure Luisella Ciani, Direttore Generale dell’European Food Forum a Bruxelles.

ShalomSalam2024 e dove vederlo: il video sarà disponibile sul canale youtube omonimo dalla mezzanotte del 23 dicembre. Qualche ora prima verrà presentato come anticipato al Teatro di Monfalcone all’interno della serata Concerto di Natale (domenica 22 con inizio 20.30), condotta da Gilda Aloisio e con in scaletta il Soul Circus Gospel Choir diretto dallo stesso Massimo Devitor, gli AlchemicA di Giampiero Augusti con Alice Soranzio special guest ed Il Piccolo Coro di Monfalcone per una serata benefica che ha già fatto registrare il tutto esaurito da giorni.

