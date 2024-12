Bertiolo, autovelox tagliato di netto: il ritorno di Fleximan

Ha agito a poche ore dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada e forse il suo gesto è una chiara protesta contro le nuove normative. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, un ignoto soprannominato Fleximan ha tagliato il palo di sostegno di un autovelox utilizzando una smerigliatrice, detta “flex”.

Il fatto lungo la Strada Provinciale 95

L’episodio è avvenuto nel territorio comunale di Bertiolo, precisamente al km 6+500 della Strada Provinciale 95. L’autovelox, a noleggio dal Comune, è stato abbattuto con precisione e velocità. Il taglio del palo ha reso il dispositivo di rilevamento velocità inutilizzabile.

Carabinieri sul posto per i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Codroipo per effettuare i rilievi necessari. Il dispositivo danneggiato, utilizzato per monitorare e sanzionare gli eccessi di velocità, è ora sotto esame per valutare i danni.

Un possibile segnale di protesta

La coincidenza con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada lascia pensare a un gesto di protesta simbolica. Il fenomeno dei “Fleximan” è noto in altre regioni italiane e rappresenta una sfida ai controlli della velocità, spesso percepiti come strumenti di mera “cassa” comunale.

Autovelox sempre più bersagliati

Negli ultimi mesi, sono aumentati i casi di vandalizzazione di autovelox in tutta Italia. Molti cittadini lamentano una presenza eccessiva di questi dispositivi, alimentando un senso di frustrazione che, in alcuni casi, sfocia in gesti estremi come questo.

Caccia al responsabile

Le autorità stanno cercando di identificare il responsabile dell’atto vandalico. Tuttavia, come spesso accade con i “Fleximan”, le indagini si rivelano difficili. La comunità di Bertiolo è divisa tra chi condanna fermamente il gesto e chi, invece, lo considera una protesta legittima.

