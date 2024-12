La Supercoppa europea 2025 sbarca a Udine

Il 13 agosto 2025 la città di Udine diventerà il palcoscenico di uno degli appuntamenti calcistici più attesi dell’anno: la Supercoppa europea, la sfida tra i vincitori di Champions League ed Europa League. Un traguardo che porterà il Friuli-Venezia Giulia sotto i riflettori internazionali, con una copertura mediatica prevista per oltre 22 milioni di telespettatori, confermando l’attrattività e la vocazione internazionale del territorio.

Un percorso frutto di un lavoro di squadra

La scelta di Udine come sede della Supercoppa europea 2025 non è avvenuta per caso. Come sottolineato dal governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l’assegnazione è il risultato di uno sforzo condiviso con Uefa, Figc, Udinese Calcio e Comune di Udine. Questo lavoro di squadra punta a sfruttare al massimo la vetrina offerta da un evento di tale portata, portando in primo piano l’intera regione su scala globale.

Un’occasione di promozione turistica e culturale

Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, la Supercoppa europea a Udine rappresenta anche un mezzo straordinario per promuovere il Friuli-Venezia Giulia al grande pubblico internazionale. La scelta della città friulana, preferita a grandi capitali europee, testimonia la qualità delle infrastrutture sportive, la posizione strategica del territorio e la consolidata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi.

Fan villages e iniziative collaterali

La Supercoppa europea 2025 a Udine non sarà solo una partita di calcio, ma un’esperienza culturale e festosa per tutta la regione. Saranno allestiti fan villages non solo nella città sede dell’evento, ma anche in altri luoghi di interesse del Friuli-Venezia Giulia, creando un itinerario di intrattenimento a 360 gradi. L’obiettivo è quello di regalare a visitatori e residenti un ricordo indelebile, nonché di potenziare la visibilità internazionale del territorio, trasformando l’evento in una vera e propria “cartolina” promozionale globale.

