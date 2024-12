Casa Zigaina: un patrimonio d’arte per la collettività

Cervignano del Friuli – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha ufficialmente acquisito Casa Zigaina, la storica dimora dell’artista Giuseppe Zigaina, una figura di spicco della scena artistica del Novecento. La cerimonia di consegna delle chiavi si è svolta alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato come questa acquisizione rappresenti un passo fondamentale per la tutela del patrimonio culturale locale e nazionale.

“Questo luogo”, ha dichiarato Fedriga, “è un simbolo del genio creativo e della dedizione all’arte che ha caratterizzato la vita di Zigaina”.

Un artista tra due continenti

Giuseppe Zigaina è stato uno dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento. Già a 24 anni esponeva alla Biennale di Venezia e ben presto conquistò anche il mercato artistico americano. La sua dimora a Cervignano del Friuli è stata per oltre mezzo secolo un luogo di creazione e ispirazione.

Con questa acquisizione, la Regione Friuli-Venezia Giulia intende preservare e valorizzare l’eredità culturale dell’artista, rendendola accessibile alla collettività.

Un luogo di incontri e ispirazione

Durante la cerimonia, il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha ricordato le parole di Pier Paolo Pasolini del 1970, che descriveva Casa Zigaina come un luogo di “ospitalità sincera” e di “meravigliosi vini”. Questo sottolinea l’importanza di questa dimora come punto di incontro per intellettuali e artisti, tra cui Sandro Pertini, i Feltrinelli, Maria Callas e lo stesso Pasolini.

Anzil ha inoltre annunciato l’intenzione della Regione di creare una rete di “case d’artista”, valorizzando così le periferie del Friuli-Venezia Giulia e trasformandole in poli culturali.

Un impegno condiviso

L’acquisizione di Casa Zigaina è stata possibile grazie al lavoro svolto dall’assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, che ha ricordato l’importanza di questa operazione per la collettività. Con un investimento di 850.000 euro, la dimora è ora parte del patrimonio regionale e rappresenta un tassello fondamentale per la promozione culturale del territorio.

Callari ha inoltre ringraziato l’ex assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, per aver avviato il processo di acquisizione.

Un archivio di inestimabile valore

Casa Zigaina conserva un ricco archivio d’artista, comprendente cataloghi, fotografie, lettere e incisioni. La gestione del sito è stata affidata all’Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), che si occuperà della sua valorizzazione e promozione.

Questo archivio offre una straordinaria testimonianza della vita e dell’opera di, permettendo ai visitatori di immergersi nel mondo creativo dell’artista e scoprire le fonti della sua ispirazione.

Un futuro di innovazione e cultura

L’obiettivo della Regione è di trasformare Casa Zigaina in uno spazio in cui l’arte possa continuare a vivere e ispirare. Attraverso l’uso di nuove tecnologie e progetti innovativi, la dimora potrà offrire esperienze coinvolgenti per il pubblico, mantenendo vivo lo spirito creativo del maestro.

Come ha sottolineato il governatore Fedriga, “Casa Zigaina non è solo un luogo fisico, ma un luogo di emozioni e creatività, ora finalmente aperto a tutti”.

