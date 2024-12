Recruiting Day 2025, 60 addetti per la stagione estiva a Grado (con possibilità di alloggio)

GRADO – Reclutamento di personale stagionale, settore turistico in espansione e sostegno abitativo per i lavoratori: sono queste le grandi novità del primo Recruiting Day 2025 per la Git Grado, appuntamento che segna un passo avanti nella strategia regionale di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I risultati del 2024, un successo di numeri e partecipazione

Durante il 2024, l’Amministrazione regionale e i Centri per l’impiego del Friuli-Venezia Giulia hanno raggiunto traguardi significativi: ben 39 giornate di Recruiting con 361 aziende coinvolte, finalizzate a coprire oltre 3.553 posti di lavoro. Il risultato? 10mila candidature raccolte, più di 6.400 persone selezionate e successivamente convocate per colloqui mirati nei Centri per l’impiego. Questi dati, presentati dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, confermano la solidità e l’efficacia del sistema di reclutamento locale.

Il nuovo Recruiting Day 2025 per Git Grado

Il prossimo 23 gennaio, nella sede della Grado impianti turistici (Git), si svolgerà la prima giornata di reclutamento dedicata alla stagione estiva 2025. L’obiettivo è reperire 60 nuovi addetti per i settori spiaggia, ristorazione e benessere. Fra le figure professionali richieste spiccano bagnini, animatori, cassieri, camerieri, cuochi, estetisti, massaggiatori e istruttori sportivi.

Un elemento di particolare rilievo è la disponibilità di alloggi per i lavoratori stagionali. Questa innovazione non solo facilita l’accesso alle opportunità di lavoro per chi proviene da fuori regione, ma anticipa ciò che potrebbe divenire uno standard nei servizi per il lavoro: supporto abitativo come incentivo ulteriore, in grado di attrarre manodopera qualificata e di rafforzare il settore turistico.

Il settore turistico in crescita

Secondo l’assessore regionale al Lavoro, la scelta di anticipare il recruiting a gennaio risponde alle esigenze di una stagione turistica in espansione, con contratti più lunghi e una platea di lavoratori sempre più eterogenea. In aumento i giovani sotto i 29 anni, ma anche le assunzioni di over 55. Questo mix generazionale arricchisce le competenze e la qualità del servizio offerto ai turisti, consolidando il Friuli-Venezia Giulia come meta di lavoro stagionale attrattiva e dinamica.

