RideMovi porta il bike sharing a Udine: ecco come funzionerà

A partire dall’8 gennaio 2025, Udine introdurrà un innovativo servizio di bike sharing con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana sostenibile. Le nuove biciclette, di cui la metà saranno elettriche, saranno accessibili su tutto il territorio comunale.

Un servizio moderno e sostenibile

Le nuove biciclette grigio-arancioni di RideMovi offriranno ai cittadini un servizio di noleggio pratico e moderno. In totale, saranno disponibili 380 biciclette, di cui 190 elettriche per facilitare gli spostamenti anche a chi non è abituato a pedalare a lungo.

Secondo l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol, questa iniziativa rappresenta un “passo in avanti importante per una mobilità plurale e sostenibile“, portando Udine allo stesso livello delle più avanzate città europee.

Come funziona il nuovo servizio di bike sharing

Il sistema di bike sharing di Udine funzionerà in modalità free flow, senza stazioni fisse. Le bici saranno dotate di geolocalizzazione e si potranno sbloccare facilmente tramite l’app RideMovi.

Basterà scaricare l’app, registrarsi e collegare un metodo di pagamento per accedere a diverse opzioni di utilizzo: noleggi singoli, orari, giornalieri o abbonamenti mensili.

Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo massima flessibilità ai residenti, pendolari e turisti.

Aree di sosta dedicate dentro il Ring

All’interno del cosiddetto Ring cittadino – delimitato da viale Trieste, via Caccia, via Marco Volpe e viale Europa Unita – saranno predisposte circa 50 aree di sosta virtuali dove si potrà rilasciare la bicicletta al termine della corsa.

Queste aree includeranno punti chiave come:

Piazza XX Settembre

Stazione ferroviaria

Via Dante

Largo Ospedale Vecchio

Fuori dal Ring, invece, la sosta sarà libera.

Tariffe accessibili per tutti

Per incentivare l’utilizzo del servizio, le tariffe saranno pensate per soddisfare diverse esigenze:

Biciclette elettriche (e-bike):

Costo al minuto: €0,25 + €1 per lo sblocco

€0,25 + €1 per lo sblocco Abbonamento mensile: €12,99 (tariffa di €1,50 per 20 minuti)

€12,99 (tariffa di €1,50 per 20 minuti) Pacchetti prepagati: 30 min a €4,99; 45 min a €6,99; 90 min a €14,99

Biciclette tradizionali:

Costo ogni 30 minuti: €1,50

€1,50 Abbonamento mensile: €10 (utilizzo illimitato fino a 30 minuti)

€10 (utilizzo illimitato fino a 30 minuti) Abbonamento annuale: €50

Una città europea e connessa

L’introduzione del bike sharing fa parte di un piano più ampio per una Udine sostenibile e moderna. L’Assessore Marchiol ha sottolineato come questa iniziativa si affianchi a progetti come le nuove linee di autobus urbani 81 e 82 e la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e pedonali.

Con l’arrivo delle bici RideMovi, Udine non solo migliora la mobilità ma diventa una città più vivibile e accessibile per tutti.

