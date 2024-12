Dal 2° Stormo alle Frecce Tricolori, la Regione sostiene l’Aeronautica militare

La Regione Friuli-Venezia Giulia conferma il proprio sostegno alle celebrazioni dell’Aeronautica militare, un impegno che punta a valorizzare il prestigio e la tradizione di una forza armata profondamente radicata nel territorio. Lo conferma l’incontro tra il governatore Massimiliano Fedriga e il colonnello Giovanni Lodato, comandante del 2° Stormo, tenutosi a Rivolto.

Un calendario di eventi memorabili

La collaborazione tra la Regione e l’Aeronautica guarda a un futuro prossimo denso di appuntamenti: tra questi spiccano il centenario di fondazione del 2° Stormo e il 65° anniversario della Pattuglia acrobatica nazionale (Frecce Tricolori). Questi eventi saranno un’occasione unica per promuovere l’immagine del Friuli-Venezia Giulia a livello internazionale, attirando appassionati, turisti e addetti ai lavori.

Il valore simbolico del 2° Stormo e delle Frecce Tricolori

Il 2° Stormo dell’Aeronautica militare, con base a Rivolto, rappresenta un presidio di eccellenza nella difesa dello spazio aereo nazionale. Le celebri Frecce Tricolori, fiore all’occhiello del volo acrobatico mondiale, incarnano i valori di professionalità, disciplina e coraggio, portando i colori dell’Italia nei cieli di tutto il mondo.

Il ruolo della Regione nello sviluppo del territorio

La Regione Friuli-Venezia Giulia mira ad affiancare l’Aeronautica nella realizzazione di eventi capaci di coniugare la dimensione storica e culturale con quella turistica. La sinergia tra istituzioni locali e Forze Armate mira a potenziare il tessuto economico, valorizzando le tipicità del territorio e promuovendo la conoscenza delle nostre eccellenze.

Il dono simbolico del Calendario 2025 dell’Aeronautica militare

Durante l’incontro, il colonnello Giovanni Lodato ha omaggiato il governatore Fedriga con il nuovo Calendario 2025 dell’Aeronautica militare, la cui copertina è impreziosita da una fotografia delle Frecce Tricolori in volo su New York. Un dono simbolico, capace di unire il prestigio istituzionale e la passione per il volo, suggellando una collaborazione destinata a dare grandi risultati al territorio.

