FlixBus facilita il ritorno a Trieste per studenti e lavoratori

Viaggiare a Natale sarà più semplice per chi desidera rientrare a Trieste grazie alla nuova offerta di FlixBus. L’azienda di trasporto ha annunciato un piano potenziato di collegamenti per le festività natalizie, con l’obiettivo di facilitare il ritorno in famiglia di chi vive lontano.

Fino a 60 corse settimanali da Venezia

Chi parte da Venezia potrà contare su una frequenza record: fino a 60 corse settimanali verso Trieste. Questo incremento è pensato per supportare la mobilità durante uno dei periodi più affollati dell’anno e garantire a studenti e lavoratori la possibilità di rientrare comodamente a casa.

Milano, Torino e altre grandi città connesse

Anche da altre importanti città italiane sono previsti numerosi collegamenti. FlixBus offrirà fino a:

33 corse settimanali da Milano

da 21 corse settimanali da Torino

da 18 corse settimanali da Firenze

da 15 corse settimanali da Roma

da 14 corse settimanali da Bologna

Grazie a questa rete estesa, chi studia o lavora fuori sede non avrà bisogno di effettuare cambi per raggiungere Trieste.

Collegamenti internazionali: Trieste più vicina all’Europa

FlixBus ha pensato anche a chi vive oltre i confini nazionali. Sono previsti collegamenti diretti da diverse città europee. In particolare, sarà possibile arrivare a Trieste da:

Monaco di Baviera , con fino a 7 corse settimanali

, con fino a Lione, Tolone e Nizza in Francia

Le corse notturne permetteranno di partire la sera e arrivare riposati al mattino, ottimizzando i tempi di viaggio.

Studenti e lavoratori fuori sede favoriti

L’iniziativa di FlixBus è particolarmente utile per i fuorisede che desiderano trascorrere le feste con i propri cari. Grazie ai numerosi collegamenti con città universitarie come Napoli, Genova e Perugia, tornare a Trieste non sarà più un’impresa complicata.

Facile prenotare: online e offline

I biglietti per tutte le corse sono disponibili sul sito ufficiale di FlixBus, tramite l’app gratuita o presso i rivenditori autorizzati su tutto il territorio nazionale. Questa varietà di opzioni rende l’esperienza di prenotazione comoda e accessibile a tutti.

Dopo Natale: garantito anche il ritorno

Il servizio potenziato non si limita al periodo prenatalizio. Anche dopo le festività, FlixBus assicurerà un’ampia scelta di collegamenti per consentire a tutti di tornare nella città di domicilio senza difficoltà.

Viaggiare a Natale con FlixBus significa scegliere un’opzione conveniente, affidabile e capace di adattarsi alle esigenze di tutti. Un’opportunità da non perdere per chi vuole rendere le proprie feste davvero speciali.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook