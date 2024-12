La friulana VDA Telkonet conquista il Premio Imprese per Innovazione

La multinazionale pocket friulana VDA Telkonet, con sede a Pordenone, si è aggiudicata il prestigioso Premio Imprese per Innovazione di Confindustria, spiccando tra le 12 imprese premiate grazie all’originalità delle soluzioni innovative sviluppate in ambito di prodotto, processo e modello di business. Un risultato di grande rilievo, ottenuto nella categoria Industria e Servizi – Piccole e Medie Imprese.

Una leadership internazionale nel settore dell’hospitality

VDA Telkonet non è nuova a risultati di questo calibro: con la sua gamma di soluzioni tecnologiche per l’hospitality, focalizzate su Gestione delle Funzionalità di Camera (GRMS) e Risparmio Energetico (EMS), l’azienda vanta oltre 190.000 smart room installate in Italia e oltre 1 milione di camere in 60 Paesi del mondo. Questo riconoscimento premia la capacità di unire innovazione tecnologica, visione strategica e impegno in ricerca e sviluppo, consolidando ulteriormente il ruolo di VDA Telkonet come player di riferimento nel mercato internazionale dell’automazione alberghiera.

Il prestigio del Premio Imprese per Innovazione

Il Premio Imprese per Innovazione di Confindustria, giunto alla sua XIV edizione, rappresenta un’importante piattaforma per promuovere eccellenza, sostenibilità e innovazione tra le aziende italiane. Unico in Europa ad adottare i parametri dell’European Foundation for Quality Management (EFQM), il premio viene assegnato ad imprese che si distinguono per processi e risultati di elevato valore innovativo. L’evento di premiazione si è svolto il 17 dicembre presso il Salone Margherita di Roma.

Il Premio dei Premi e l’orgoglio friulano

Oltre al riconoscimento di Confindustria, VDA Telkonet ha ottenuto anche il Premio dei Premi, istituito dalla Fondazione Cotec su mandato del Presidente della Repubblica. Si tratta di un ulteriore sigillo di qualità che sottolinea la capacità dell’azienda di valorizzare il territorio friulano e di posizionarsi con forza sulla scena internazionale. Come afferma Barbara Alvino, Marketing & Communication Manager dell’azienda: «Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento a VDA Telkonet, azienda dalle radici locali e visione globale, con know-how e design 100% Made in Italy». Sulla stessa linea, l’Amministratore Delegato, Piercarlo Gramaglia, evidenzia come «anche realtà radicate a livello locale possano affermarsi su scala nazionale e internazionale, unendo innovazione tecnologica e visione strategica».

