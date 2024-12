Meteo: freddo e fiocchi di neve, cosa ci aspetta nel weekend prima di Natale

Nel fine settimana prima di Natale, l’arrivo di un fronte freddo da nord determinerà un cambio delle condizioni meteo su tutto il territorio. Dopo il passaggio sulle Alpi nella giornata di venerdì, l’aria fredda ma secca interesserà la pianura e la costa, mantenendo le temperature al di sotto della media stagionale, specie nelle ore notturne e del primo mattino. Queste condizioni persisteranno fino a domenica pomeriggio.

Sabato 21 dicembre: gelo notturno e cielo poco nuvoloso

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo in genere poco nuvoloso. Le temperature minime scenderanno sotto lo zero su gran parte del territorio, ad eccezione della fascia costiera dove i valori rimarranno di poco sopra il punto di congelamento. Le temperature minime in pianura saranno comprese fra -3°C e 0°C, mentre le massime potranno raggiungere 7/9°C. Sulla costa, invece, si registreranno valori minimi tra 1°C e 4°C, con massime analoghe alla pianura, intorno a 7/9°C. L’aria asciutta e il cielo prevalentemente sereno favoriranno condizioni di inversione termica, con valori più rigidi al mattino e leggeri rialzi nelle ore centrali della giornata.

Domenica 22 dicembre variabilità e precipitazioni serali

Domenica l’atmosfera si manterrà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Il peggioramento è atteso verso sera, quando il cielo si coprirà rapidamente portando precipitazioni deboli a ovest e moderate a est. La quota neve si attesterà intorno ai 400 metri, offrendo la possibilità di qualche fiocco nei rilievi collinari. Le temperature in pianura oscilleranno fra -3°C e 0°C nelle minime, mentre le massime non dovrebbero superare i 5/8°C. Sulla costa, valori minimi compresi tra 2°C e 4°C e massime sempre tra 5°C e 8°C. Il passaggio dei fenomeni sarà comunque veloce, lasciando spazio ad un nuovo raffreddamento in vista della settimana natalizia.

Consigli per il weekend

Con temperature rigide e possibili precipitazioni nella giornata di domenica, è consigliabile prestare attenzione agli spostamenti serali, soprattutto nelle zone collinari. Per gli amanti delle passeggiate all’aperto, il sabato offrirà condizioni migliori, mentre domenica sarà opportuno essere attrezzati con abbigliamento impermeabile e valutarne gli spostamenti in base all’evoluzione delle condizioni meteo.

Fonte ArpaFVG

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook