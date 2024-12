Viabilità ferroviaria, pronti 500mila euro per il futuro dei trasporti FVG

La Giunta regionale ha appena approvato la stipula di una convenzione con Rete ferroviaria italiana (Rfi) che darà il via a un percorso fondamentale per la viabilità ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia. Con un investimento di 500mila euro, la Regione punta a superare le criticità esistenti sulle linee Casarsa-Portogruaro, Sacile-Gemona e Trieste-Venezia.

L’accordo con Rfi e i nuovi interventi in programma

La convenzione prevede che Rfi realizzi un documento di fattibilità delle alternative progettuali, analizzando le possibili nuove infrastrutture di collegamento tra le principali tratte ferroviarie che attraversano il territorio. Queste includono la rimozione di passaggi a livello, l’implementazione di nuove lunette e la valutazione di un ulteriore collegamento con la linea Portogruaro-Trieste.

L’obiettivo di un sistema ferroviario più efficiente

Secondo l’assessore competente Cristina Amirante, l’intento principale è migliorare l’efficienza di una linea fondamentale per il territorio: la tratta Casarsa-Portogruaro rappresenta infatti un raccordo strategico tra le due grandi direttrici regionali (la Trieste-Venezia, via Cervignano e via Udine, e la Sacile-Gemona).

Grazie a questo studio, si cercheranno le soluzioni progettuali migliori per velocizzare e ottimizzare i collegamenti regionali.

Tempistiche e sinergia con altri progetti

Il documento finale sarà redatto da Rfi entro 21 mesi dalla stipula della convenzione. Questa analisi si affiancherà a un ulteriore studio di fattibilità, già in fase di avvio nel 2025, dedicato al potenziamento tecnologico-infrastrutturale e alla velocizzazione della linea Udine-Venezia.

In questo modo, la Regione intende lavorare in sinergia per garantire un sistema ferroviario più moderno, sicuro e veloce all’intero Friuli-Venezia Giulia.

Benefici attesi per il territorio

Grazie a questa iniziativa, il Friuli-Venezia Giulia potrà contare su una rete ferroviaria più flessibile e capillare, favorendo i pendolari, i lavoratori e il turismo. L’eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di nuove infrastrutture contribuiranno a ridurre i tempi di percorrenza e a migliorare la sicurezza sulla linea.

Oltre a fornire un collegamento più efficace tra le diverse aree della regione, il miglioramento della viabilità ferroviaria potrà aumentare l’attrattività del territorio, sia dal punto di vista economico sia turistico.

