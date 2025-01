Meteo del primo weekend di gennaio in FVG: sole sabato, piogge domenica

Il primo fine settimana del 2025 si prospetta caratterizzato da variazioni meteo significative, con il ritorno di temperature piuttosto fredde e la comparsa di correnti più umide che porteranno a un aumento della nuvolosità. Di seguito tutti i dettagli sulle condizioni meteorologiche di sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio nella nostra regione.

Sabato 4 gennaio, sereno ma con aria fredda

Per la giornata di sabato si prevede la presenza di un promontorio anticiclonico che manterrà il cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime scenderanno ben al di sotto dello zero, con valori anche inferiori ai -10°C nei fondovalle montani più interni, mentre in pianura e costa saranno possibili gelate estese.

In pianura , le temperature minime si aggireranno tra -3 e 0°C , mentre le massime tra 6 e 9°C .

Sulla costa, possibile Bora moderata al mattino in attenuazione nel pomeriggio, con minime comprese tra 0 e 3°C e massime tra 6 e 8°C.

Domenica 5 gennaio con umidità e possibili piogge

Domenica la situazione cambia: l’arrivo di correnti sud-occidentali più umide porterà a un cielo da nuvoloso a coperto e a possibili foschie. Dal pomeriggio, soprattutto nelle zone orientali, potranno verificarsi deboli piogge.

In pianura , le temperature minime saranno comprese tra -1 e +2°C , mentre le massime tra 4 e 7°C .

Sulla costa , le minime oscilleranno tra 1 e 4°C e le massime tra 6 e 9°C .

In montagna, specie nelle aree più interne e in quota, si manterrà un cielo variabile, con lo zero termico intorno ai 600 metri di quota.

Evoluzione successiva

Le correnti in quota si modificheranno ulteriormente a partire da lunedì sera fino a martedì mattina, quando è previsto il passaggio di un fronte atlantico. Questo porterà a un possibile peggioramento delle condizioni meteo, con ulteriori precipitazioni e un nuovo calo termico da verificare nelle prossime emissioni.

Il fine settimana del 4 e 5 gennaio vedrà dunque una prima fase fredda e soleggiata nella giornata di sabato, seguita da un incremento di nubi e umidità domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle gelate in pianura e alle temperature rigide in montagna. Per chi programma attività all’aperto, è bene prepararsi a clima variabile e possibili precipitazioni deboli nella seconda parte del weekend.

