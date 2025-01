Dall’A2 alla Coppa Italia: il grande salto della Pallacanestro Trieste

Sono passati solo 203 giorni dal 16 giugno 2024, quando la Pallacanestro Trieste conquistava la promozione in LBA Serie A. Un traguardo che sembrava già un sogno, eppure la squadra giuliana ha saputo rilanciare: il 5 gennaio 2025 è arrivata la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, conquistata grazie a un crescendo di risultati e alla solidità di un gruppo che non smette di stupire.

Una vittoria che vale la Coppa Italia

Il successo decisivo è maturato al PalaMangano, in casa della Givova Scafati: un 107-110 al supplementare che racconta la voglia di lottare fino all’ultimo possesso. Trieste ha così staccato il pass per la Coppa Italia, piazzandosi con pieno merito fra le prime otto squadre d’Italia. Per i tifosi giuliani, un nuovo capitolo di una favola sportiva che continua a riservare sorprese.

Ross, leader in campo e fuori

Colbey Ross ha brillato in questa impresa con 25 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, firmando giocate decisive. A fine gara ha sottolineato: “Non era facile vincere qui. Ognuno di noi ha messo un mattoncino importante”. Parole che rivelano lo spirito corale della Pallacanestro Trieste, dove ognuno dà il proprio contributo nei momenti chiave.

L’emozione di Arcieri e il valore di una grande piazza

Il General Manager, Michael Arcieri, non ha nascosto l’entusiasmo: “È stata una vittoria incredibile: quando eravamo in difficoltà, abbiamo trovato l’energia per tornare in parità e poi vincere”. Un messaggio che trasmette l’identità di Trieste: volontà, passione, e la sensazione di poter competere con chiunque.

Una piazza che sogna in grande

Dall’A2 alla Serie A, adesso arriva la sfida della Coppa Italia, in programma a Torino. L’allenatore Jamion Christian è riuscito a dare un’anima alla squadra, mescolando talento e carattere. Per la città di Trieste, da sempre appassionata di basket, questa qualificazione è una nuova conferma della propria dimensione cestistica a livello nazionale.

Verso Torino, con determinazione e umiltà

La favola della neopromossa continua e il cammino verso Torino rappresenta una tappa importante per una realtà che non vuole fermarsi. Con la spinta di un pubblico caloroso e l’obiettivo di dimostrare il proprio valore, la Pallacanestro Trieste si avvicina alle Final Eight con la fiducia di chi sa di aver guadagnato il biglietto per meriti sul campo. In appena 203 giorni, i giuliani hanno già scritto pagine memorabili: il prossimo capitolo potrebbe essere ancora più emozionante.

