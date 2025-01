Udine, il Bike Sharing si fa in quattro: già 190 bici, altre in arrivo

È tutto pronto per il nuovo servizio di bike sharing del Comune di Udine, che da domani metterà a disposizione delle cittadine e dei cittadini un totale di 190 biciclette. La flotta iniziale comprende sia mezzi muscolari sia e-bike, soddisfacendo così le diverse esigenze di chi vuole spostarsi in modo sostenibile. Altre 190 biciclette arriveranno entro i prossimi 60 giorni, per un totale di 380 mezzi. Il progetto nasce con l’obiettivo di garantire una mobilità urbana più flessibile e rispettosa dell’ambiente, evitando il traffico e semplificando gli spostamenti su brevi distanze.

Come usare le biciclette

Il servizio, gestito da Ride Movi, è accessibile attraverso una app per smartphone. Dopo aver scaricato l’app “Ride Movi”, basta registrarsi, collegare un metodo di pagamento e scegliere il tipo di noleggio desiderato: singola corsa, noleggio orario o giornaliero, oppure sottoscrivere un abbonamento mensile. L’uso delle biciclette è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo la massima libertà di movimento.

Per iniziare, è sufficiente individuare la bicicletta libera più vicina sulla mappa dell’app, raggiungerla e scansionare il codice QR posto sul manubrio o sul telaio. Una volta sbloccato il mezzo, non resta che pedalare. Al termine del tragitto, è possibile parcheggiare la bicicletta in un luogo consentito, riquadrare il codice QR tramite l’app e concludere la corsa, con il costo del noleggio scalato automaticamente dal proprio saldo.

Stazioni virtuali nel cuore della città

Tra le novità più rilevanti, il Comune di Udine ha previsto la creazione di aree di sosta virtuali all’interno del cosiddetto “Ring”, ossia il perimetro urbano che comprende viale Trieste, via Caccia, via San Daniele, viale Ledra, via Marangoni, viale Duodo, via Marco Volpe, viale Europa Unita e la zona della stazione ferroviaria e dell’autostazione. In queste cinquanta aree appositamente segnalate, le biciclette potranno essere raccolte e depositate in modo ordinato, garantendo il decoro urbano e riducendo i possibili intralci.

Tra i punti più significativi dove sorgeranno le stazioni virtuali si segnalano: piazze del centro storico, il piazzale della stazione, via Dante, Largo Ospedale vecchio, Largo del Pecile, Piazzetta Marconi, Piazzale Osoppo, Piazzale XXVI Luglio, Piazzale Diacono, via Aquileia, viale San Daniele, via Poscolle, via Zanon e numerose altre zone centrali.

Libertà di parcheggio fuori dal “Ring”

Al di fuori di quest’area delimitata, il bike sharing funziona in maniera ancora più flessibile: è possibile terminare la corsa praticamente ovunque, purché nel rispetto del codice della strada e senza creare ostacoli ai pedoni o al traffico.

Nel corso del 2025, il Comune di Udine provvederà anche alla rimozione delle stazioni fisse del vecchio servizio di bike sharing, che resterà attivo fino al 30 dicembre 2024. Dopodiché, la transizione al nuovo sistema sarà definitiva, segnando un passo importante verso la digitalizzazione e la semplificazione della mobilità.

Una città più green

Con l’introduzione di questo nuovo servizio, Udine compie un ulteriore passo verso la realizzazione di un ambiente urbano più sostenibile, riducendo il traffico di veicoli e migliorando la qualità della vita di residenti e visitatori. Il bike sharing punta a integrarsi con altri mezzi pubblici, contribuendo alla mobilità integrata e favorendo stili di vita più salutari. Le aspettative sono alte, poiché l’arrivo di 380 biciclette in tutta la città segna la determinazione del Comune nel perseguire politiche di innovazione e rispetto ambientale.

Le tariffe per tutti

Biciclette Elettriche (e-bike):

Costo al minuto: €0,25 + €1 ( ad ogni sblocco);

Abbonamento Mensile: €12,99 (Tariffa utilizzo: €1,50 ogni 20 minuti).

Pacchetti Prepagati:

30 minuti: €4,99;

45 minuti: €6,99;

90 minuti: €14,99.

Biciclette Muscolari:

Costo a Tempo: €1,50 ogni 30 minuti;

Abbonamento Mensile: €10 (Utilizzo illimitato fino a 30 minuti);

Abbonamento Annuale: €50 (Utilizzo illimitato fino a 30 minuti).

