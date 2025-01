Eyof 2027: 2 milioni per lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro, 9 gennaio – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato un finanziamento di 2 milioni di euro per l’ampliamento e l’adeguamento dello stadio Teghil, cuore pulsante dello sport locale, in preparazione delle future competizioni internazionali, tra cui gli Eyof 2027. Il sopralluogo di oggi ha rappresentato un passo fondamentale per condividere le modalità d’intervento e definire il cronoprogramma dei lavori necessari.

Obiettivo Eyof 2027: Prepararsi al meglio

Il vice governatore con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, ha spiegato che lo stadio sarà trasformato per ospitare la diciannovesima edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea (Eyof). Questo evento, prestigioso nel panorama sportivo giovanile, tornerà a Lignano Sabbiadoro ventidue anni dopo l’edizione del 2005. “È fondamentale che il nostro impianto rispetti gli standard internazionali per garantire un’accoglienza all’altezza delle aspettative”, ha affermato Anzil durante la visita.

Dettagli degli interventi finanziati

Secondo quanto dichiarato da Anzil, i 2 milioni di euro stanziati dalla Regione saranno destinati principalmente all’ampliamento della pista di atletica da sei a otto corsie, un requisito imprescindibile per l’omologazione dell’impianto ai fini delle competizioni olimpiche giovanili. Oltre all’atletica, verranno eseguiti ulteriori lavori di adeguamento sul polisportivo comunale, che quest’anno ospiterà l’edizione estiva del Trofeo CONI, una manifestazione nazionale multisportiva rivolta ai ragazzi under 14.

Impatto sul territorio e benefici attesi

Gli interventi sullo stadio Teghil non solo preparano Lignano Sabbiadoro per gli Eyof 2027, ma rappresentano anche un banco di prova per il Comune e la Regione. “Sarà un’occasione per testare la nostra capacità organizzativa e gestire l’afflusso di migliaia di partecipanti e visitatori”, ha commentato Laura Giorgi, sindaca di Lignano Sabbiadoro. L’adeguamento delle strutture sportive favorirà inoltre lo sviluppo del turismo sportivo nella zona, creando nuove opportunità economiche e promuovendo l’immagine della città come meta di eventi internazionali.

Quadro economico e cofinanziamenti

Il quadro economico complessivo degli interventi ammonta a 2 milioni e 550mila euro, con un cofinanziamento di 550mila euro proveniente dalle risorse comunali. Inoltre, per supportare la competizione olimpica giovanile, la Regione ha stanziato ulteriori 200mila euro per gli interventi sull’impianto sportivo destinato alla canoa e al canottaggio nel Comune di San Giorgio di Nogaro. Questo investimento complessivo dimostra l’impegno della Regione nel promuovere lo sport giovanile e migliorare le infrastrutture locali.

Prossimi passi e tempistiche

Il sopralluogo di oggi segna l’inizio di una fase operativa intensa, durante la quale saranno definiti i dettagli tecnici e le tempistiche dei lavori. “Abbiamo bisogno di una collaborazione stretta tra Regione e Comune per rispettare le scadenze e garantire che tutto sia pronto in tempo per gli Eyof 2027“, ha sottolineato Anzil. I lavori previsti includono l’ampliamento della pista, l’adeguamento delle strutture sportive e la messa in sicurezza degli impianti, con una previsione di completamento entro la fine del prossimo anno.

