Inaugurato a Medea l’agriturismo ‘Alle Trincee’, modello di sostenibilità

Medea accoglie una nuova eccellenza agricola e turistica. È stato inaugurato l’agriturismo “Alle Trincee”, un progetto che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità, esaltando il territorio del Friuli-Venezia Giulia. Gli assessori regionali Stefano Zannier e Pierpaolo Roberti hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa durante la cerimonia di apertura, celebrando l’impegno della famiglia Bernecich nel creare un modello di sviluppo agricolo e imprenditoriale.

Un progetto familiare di successo

L’agriturismo rappresenta l’evoluzione di un percorso iniziato nel 2003 dalla famiglia Bernecich con l’Ortofrutticola Medea, specializzata nella produzione ortofrutticola sostenibile. Con 25 ettari di terreno coltivato ai piedi del Colle di Medea, l’azienda si distingue per la coltivazione in serra e in pieno campo di frutta e verdura di alta qualità.

L’agriturismo, aggiunto al progetto originale, offre un’esperienza autentica e legata alla tradizione agricola del territorio, diventando un punto di riferimento per i visitatori e gli appassionati di prodotti locali.

L’importanza del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”

Un elemento distintivo dell’azienda è l’adesione al marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, sinonimo di sostenibilità e autenticità. Secondo l’assessore Zannier, questo marchio rappresenta non solo un territorio unico, ma anche una filiera rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali. La famiglia Bernecich, fornendo frutta e verdura ai mercati locali, dimostra come sia possibile valorizzare le risorse del Friuli-Venezia Giulia nel rispetto di principi sostenibili.

Una nuova meta turistica

L’agriturismo “Alle Trincee” non è solo un simbolo di eccellenza agricola, ma anche una nuova attrazione turistica. Situato in una posizione panoramica e storicamente significativa, accoglie ospiti desiderosi di scoprire le bellezze del territorio e i sapori autentici della produzione locale.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Medea, Igor Godeas, autorità locali, civili, militari e religiose, testimoniando il forte legame tra l’azienda e la comunità.

Sostenibilità e innovazione, la chiave del futuro

L’agriturismo “Alle Trincee” è un esempio di come tradizione e innovazione possano convivere per valorizzare il territorio. Il progetto non solo arricchisce l’offerta turistica della regione, ma promuove anche un modello di agricoltura sostenibile che guarda al futuro, contribuendo alla crescita economica e sociale del Friuli-Venezia Giulia.

