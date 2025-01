Dal 11 al 12 gennaio 2025, la località montana di Tarvisio si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico del più grande torneo di rugby a 5 su neve del mondo. L’appuntamento, divenuto negli anni un vero classico per gli amanti dello sport invernale, promette di regalare ai partecipanti e agli spettatori due giorni di competizioni ad alta tensione e divertimento assicurato. Gli incontri si terranno ai piedi della suggestiva pista “Di Prampero”, dove i campi innevati verranno preparati appositamente per ospitare le sfide tra le diverse squadre.

Un torneo da record

Lo Snow Rugby Tarvisio non si limita a essere un evento dall’elevato tasso di spettacolarità, ma vanta anche il titolo di torneo di rugby seniores con il maggior numero di partecipanti d’Italia. Quest’anno, infatti, saranno 50 le squadre provenienti da ogni angolo della penisola e da diversi Paesi europei, pronte a contendersi la vittoria sulla neve. Tra le novità più interessanti, spicca la partecipazione di una formazione proveniente dall’Iran, testimonianza di come questo appuntamento stia acquisendo una dimensione sempre più internazionale.

La formula: rugby a 5 sulla neve

Il rugby a 5 su neve rappresenta una variante estremamente dinamica e spettacolare del rugby tradizionale. Ogni squadra è composta da cinque giocatori, con partite brevi e intense che richiedono velocità, intelligenza tattica e un forte spirito di squadra. Giocare sulla neve, infatti, modifica le dinamiche del contatto e della corsa, rendendo le azioni ancora più imprevedibili. Le categorie in gara saranno maschili, femminili, old e juniores (U14), così da offrire a ogni fascia d’età l’opportunità di misurarsi in questa disciplina energica e coinvolgente.

Un evento che fa bene al territorio

L’attrattiva dello Snow Rugby Tarvisio non si esaurisce negli aspetti strettamente sportivi: l’evento, infatti, richiama ogni anno centinaia di visitatori, dando una spinta significativa all’economia della zona. Le strutture ricettive, i ristoranti e le attività commerciali di Tarvisio beneficiano di un afflusso turistico costante durante i giorni del torneo, con vantaggi che spesso proseguono anche oltre l’evento. Per gli appassionati e i curiosi, inoltre, la manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire le bellezze naturali e le specialità gastronomiche del Friuli-Venezia Giulia, facendo conoscere il territorio sotto una luce diversa.

Il valore del Rugby: spirito di squadra e inclusione

Oltre all’adrenalina delle partite e alla spettacolarità delle giocate, lo Snow Rugby Tarvisio si distingue per la capacità di promuovere la cultura sportiva e i valori fondamentali del rugby, tra cui rispetto, inclusione e spirito di squadra. Secondo Alberto Stentardo, direttore e organizzatore del torneo, questo sport racchiude un potenziale straordinario: “Lo Snow Rugby Tarvisio è un evento che combina sport, divertimento e promozione del territorio. Ogni anno vediamo crescere l’interesse e la partecipazione, a dimostrazione che il rugby ha un potere unico di unire le persone. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza indimenticabile agli atleti e al pubblico, valorizzando al contempo le bellezze naturali di Tarvisio”.

Per non perdersi l’evento

Per vivere al meglio l’esperienza dello Snow Rugby Tarvisio, è consigliabile raggiungere per tempo la località, prenotando con anticipo il soggiorno nelle strutture alberghiere della zona. Nei due giorni del torneo si susseguiranno partite a ritmo serrato, con la possibilità di assistere anche agli incontri delle categorie giovanili, femminili e old. Tra un match e l’altro, i visitatori potranno godersi una passeggiata tra le vie di Tarvisio, gustando i prodotti locali e ammirando il paesaggio innevato. Senza dubbio, il fine settimana si trasformerà in una festa all’insegna dello sport, della convivialità e della passione rugbistica.

