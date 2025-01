Continua il progetto di ricerca dell’Università di Udine, promosso dal Dipartimento di Medicina, che analizza il rapporto tra esercizio fisico e dieta negli uomini adulti con obesità. In questa nuova fase di reclutamento, l’Ateneo friulano chiama a raccolta volontari disposti a seguire uno specifico protocollo di allenamento o regime alimentare per 24 settimane, con lo scopo di chiarire come dieta ed esercizio fisico agiscano in modo indipendente o combinato sulla salute e la forma fisica di chi convive con l’obesità.

Obiettivi e destinatari

L’iniziativa rientra nel corso di laurea in Scienze motorie ed è riservata a uomini tra i 20 e 40 anni, con un indice di massa corporea (IMC) ≥ 30 kg/m2, che non presentino patologie cardiache, metaboliche, polmonari o osteo-articolari gravi. I candidati dovranno accettare di sottoporsi a questionari, misurazioni e test, nonché di seguire per sei mesi delle linee guida nutrizionali o dei programmi di allenamento. Secondo il coordinatore del gruppo di ricerca, il professor Stefano Lazzer, i dati raccolti permetteranno di valutare l’efficacia delle diverse combinazioni di dieta e sport nel migliorare sia le caratteristiche ponderali sia le capacità fisiche delle persone con obesità.

Il percorso di ricerca

Lo studio prenderà il via a febbraio e valuterà gli effetti di due tipologie di allenamento e due differenti regimi alimentari sulla composizione corporea, le capacità fisiche, i parametri ematici e la funzione muscolare. La ricerca vede la collaborazione tra un gruppo dell’Ateneo di Udine, coordinato dal professor Stefano Lazzer, e un team dell’Università di Ferrara, guidato dalla professoressa Angelina Passaro. L’obiettivo è comprendere come i diversi approcci possano incidere sulle prestazioni fisiche e sul peso corporeo, fornendo risultati utili per prevenzione e trattamento dell’obesità.

Come partecipare

Per partecipare allo studio, è necessario possedere un certificato medico agonistico. I test inizieranno a partire da febbraio. Chi desidera proporre la propria candidatura può scrivere all’indirizzo e-mail profitness.gemona@uniud.it, specificando nome, cognome, peso e altezza (così da calcolare l’IMC), oltre a un recapito telefonico. In alternativa, è possibile compilare un form online, all’indirizzo:

https://tinyurl.com/mrxsk5j4

I test iniziali

I candidati selezionati saranno valutati sotto la supervisione di un medico dello sport. Verranno raccolte misurazioni (peso, altezza, circonferenza vita, ecc.), compilati questionari e diari alimentari, e svolti test fisici non invasivi, come camminate o corse su tapis roulant. Sono previste anche analisi ematiche e valutazioni muscolari. Al termine, ciascun partecipante verrà assegnato in modo casuale a uno dei quattro gruppi di studio, di cui due relativi all’esercizio fisico e due all’aspetto nutrizionale.

I programmi di intervento

I volontari seguiranno il proprio programma per 24 settimane, ripetendo i test a 12 settimane e al termine del semestre. I gruppi che praticano esercizio si alleneranno tre volte a settimana, mentre quelli che focalizzano sulla dieta dovranno attenersi a precise indicazioni nutrizionali. In particolare:

Nel primo gruppo a restrizione calorica, si manterrà per tutta la settimana un apporto calorico pari al 75% del fabbisogno energetico.

un del fabbisogno energetico. Nel secondo gruppo, invece, per cinque giorni l’apporto calorico sarà al 100% del fabbisogno, mentre per due giorni scenderà al 25%.

Perché partecipare

I risultati dello studio potrebbero fornire nuove prospettive sulla gestione dell’obesità, contribuendo a stabilire con maggiore certezza l’importanza di alimentazione e allenamento nella riduzione del peso e nel mantenimento di uno stile di vita sano. Partecipare significa dare un contributo scientifico alla ricerca friulana e, al contempo, migliorare la comprensione del proprio stato di salute e benessere.

