Affitti brevi, FVG con oltre 6.500 strutture non conformi

Le nuove norme sugli affitti brevi hanno introdotto obblighi stringenti per i proprietari, tra cui il Codice Identificativo Nazionale (CIN), requisiti di sicurezza e la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). In Friuli-Venezia Giulia, tuttavia, il 42% delle oltre 15.000 strutture registrate non ha ancora adempiuto a queste prescrizioni, nonostante il decreto sia in vigore da 10 giorni.

Trieste maglia nera tra le città

Trieste guida la classifica delle città meno virtuose, con il 44% di strutture irregolari, seguita da Udine (43%), Gorizia (39%) e Pordenone (36%). A livello nazionale, il Friuli-Venezia Giulia risulta ultimo, appena dietro l’Umbria (41,7%). Le regioni più virtuose sono la Basilicata, con il 94% di conformità, seguita da Valle d’Aosta (90%) e Trentino-Alto Adige (89%).

Sanzioni salate per chi non si adegua

Le conseguenze per chi non rispetta le norme sono pesanti. Gli immobili privi del CIN rischiano multe da 800 a 8.000 euro, mentre la mancata esposizione del codice comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro. Inoltre, l’assenza di requisiti di sicurezza, come estintori e rilevatori, può portare a ulteriori multe da 600 a 6.000 euro.

Implicazioni per gli affitti imprenditoriali

Chi svolge l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale deve inoltre presentare la SCIA al Comune. La mancata presentazione può comportare una sanzione fino a 10.000 euro. Queste misure mirano a garantire una maggiore trasparenza e sicurezza nel settore degli affitti brevi, ma la mancata adesione rischia di penalizzare molti operatori, soprattutto in Friuli-Venezia Giulia.

