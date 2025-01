L’inaugurazione del Fisio Medical Center a Pradamano segna un importante passo avanti nell’assistenza ai bambini oncologici, grazie alla collaborazione tra volontariato, sanità e imprese locali.

Una storia di coraggio e solidarietà

Il Fisio Medical Center nasce da una storia di resilienza e altruismo. Rita Di Rienzo, presidente de La Casa di Joy odv, ha trasformato un dramma personale in un progetto che offre supporto ai bambini oncologici e alle loro famiglie. Questa iniziativa rappresenta un esempio di come il dolore possa essere trasformato in una forza collettiva capace di generare cambiamenti concreti.

Un centro innovativo e multidisciplinare

Il centro, inaugurato alla presenza delle autorità locali e regionali, si propone come un punto di riferimento per la riabilitazione fisica, emotiva e sociale dei piccoli pazienti. I servizi offerti includono:

Consulenze specialistiche gratuite in oncologia pediatrica, medicina palliativa e nutrizione;

in oncologia pediatrica, medicina palliativa e nutrizione; Terapie personalizzate per il recupero motorio e il benessere fisico;

per il recupero motorio e il benessere fisico; Supporto psicologico completo , con sedute individuali e familiari, percorsi di elaborazione del lutto e assistenza infermieristica dedicata;

, con sedute individuali e familiari, percorsi di elaborazione del lutto e assistenza infermieristica dedicata; Spazi per formazione e telemedicina, dedicati ai professionisti della salute e alle cure domiciliari.

Un progetto di comunità

Il Fisio Medical Center è il risultato di una collaborazione tra pubblico, privato e volontariato. Fondamentale il contributo dei clienti di Despar Nord, che hanno raccolto oltre 114.000 euro attraverso una campagna natalizia nel 2023. Come sottolineato dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, questa iniziativa rappresenta “un esempio straordinario di responsabilità condivisa” che rafforza il tessuto sociale.

Una visione di inclusione e sostegno

“L’apertura del centro non è solo un passo avanti nella medicina, ma un simbolo di solidarietà e comunità”, ha dichiarato Riccardi. Questo progetto dimostra come valori come empatia, inclusione e attenzione ai più fragili possano guidare verso un futuro migliore.

Partecipazione e riconoscimenti

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta, il vice-sindaco di Udine Alessandro Venanzi e rappresentanti di Despar Nord, a dimostrazione del coinvolgimento attivo delle istituzioni locali.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook