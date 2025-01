Precipita dalla Cascata delle Tre Grazie, grave un 37enne di Pordenone

Un alpinista di 37 anni originario di Pordenone è stato gravemente ferito questa mattina dopo essere precipitato da una cascata di ghiaccio a San Pietro in Cadore, in provincia di Belluno. L’incidente è avvenuto alle 11:30 presso la Cascata delle Tre Grazie, richiamando immediatamente l’attenzione dei soccorsi.

Cronologia dell’accaduto

Mentre tentava di raggiungere il punto più alto della cascata, il chiodo a cui l’alpinista era appeso ha ceduto, causandone la caduta su un terrazzino sottostante. Il ferito ha subito un sospetto trauma alla colonna vertebrale, sollecitando un rapido intervento di soccorso. Un compagno, presente durante l’incidente, ha prontamente allertato il 112.

Operazioni di soccorso

Sul posto è intervenuto l’elicottero Falco 1 con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino della Val Comelico, che hanno lavorato con efficienza per assicurare le prime cure all’infortunato. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, l’uomo è stato issato a bordo dell’elicottero tramite un verricello di 40 metri e trasportato all’ospedale di Belluno per ulteriori accertamenti.

Focus sulla sicurezza

Questo incidente pone nuovamente in luce i rischi associati all’alpinismo su ghiaccio, specialmente in presenza di attrezzature che possono cedere. Esperti del settore e autorità locali continuano a raccomandare la massima prudenza e la verifica dello stato del materiale prima di intraprendere ascensioni in ambienti così pericolosi.

Reazioni della comunità

La comunità alpinistica locale è stata scossa da questo evento, rinnovando l’attenzione verso le misure di sicurezza necessarie in montagna. Molti appassionati hanno espresso vicinanza e supporto al ferito attraverso i social media, augurando una pronta guarigione e sollecitando tutti gli scalatori a non sottovalutare mai i pericoli del ghiaccio.

