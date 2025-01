Stare accanto a qualcuno che soffre è un’esperienza che combina amore e sofferenza. Spesso, il senso di impotenza può essere travolgente quando si cerca di aiutare un familiare dipendente da droghe, alcol o altre sostanze. Questo sentimento è alla base della nascita del gruppo di Familiari Anonimi di Udine, l’unico nel Friuli-Venezia Giulia, che oggi festeggia sei anni di attività.

La nascita del gruppo a Udine

Il gruppo di Udine è nato nel 2019, all’inizio di una pandemia che ha reso ancora più difficile la ricerca di supporto. Tre mamme di persone dipendenti hanno sentito l’esigenza di creare uno spazio dedicato a chi vive situazioni simili. Originariamente, queste donne partecipavano agli Alcolisti Anonimi e hanno colto l’opportunità per estendere il supporto anche a chi convive con altre dipendenze. Una di loro ha dichiarato: “Al momento in regione c’è solo un gruppo di familiari, ma la situazione ne richiederebbe molti altri”.

Il valore dell’anonimato e del supporto reciproco

Una familiare, che preferisce rimanere anonima, ha sottolineato l’importanza di questi gruppi: “Troppe sono ancora le persone che non sanno dell’esistenza di questi gruppi e che non sanno che c’è un modo per stare meglio”. Trovare qualcuno che condivide la stessa sofferenza è fondamentale per iniziare un percorso di guarigione. “Nella mia esperienza di familiare, entrare in questo gruppo mi ha letteralmente salvato la vita”, afferma la donna, evidenziando l’importanza di un ambiente riservato e rispettoso.

Il metodo dei 12 passi

Il gruppo di Udine si basa sui 12 passi degli Alcolisti Anonimi, un approccio che aiuta a ritrovare un rapporto sano con se stessi prima di poter affrontare la relazione con la persona dipendente. “Parlando con persone che avevano la mia stessa esperienza, ho capito che la prima ad avere bisogno di aiuto ero io”, spiega la familiare. Questo percorso, intenso e trasformativo, si concretizza nell’affrontare un giorno alla volta, promuovendo serenità e autoconsapevolezza.

Un modo per aiutare la famiglia nel contesto locale

Il gruppo di Udine è aperto a tutti coloro che cercano supporto nelle relazioni con persone dipendenti. Comprende mamme, papà, figli, amici, zii e cugini, riflettendo la visione che la dipendenza è una malattia della famiglia. Se il dipendente sta male, ne risente l’intero nucleo familiare. “Noi impariamo ad amare in modo sano: il programma aiuta a concentrarsi su di sé, a respirare e a essere sereni”, aggiunge la donna.

Celebrazione del compleanno e invito alla comunità

Il 16 gennaio alle 17:00, nella sala parrocchiale di via Mantica 27 a Udine, il gruppo terrà una riunione aperta per celebrare il suo sesto anniversario. Sarà un’opportunità per chiunque sia interessato a scoprire come i 12 Passi hanno cambiato la vita dei partecipanti e come possono essere di aiuto a chi ha un caro dipendente. “Il gruppo è anonimo, gratuito e senza scopi secondari”, conclude l’invito, incoraggiando chiunque sia in difficoltà a partecipare e trovare supporto.

